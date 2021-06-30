國民黨賣枋山芒果 江啟臣︰遭綠營側翼攻擊

國民黨今天召開「助枋山小農！國民黨電商平台開賣枋山芒果！」視訊記者會，國民黨主席江啟臣邀請中廣董事長趙少康一同出席，江啟臣發言指控遭綠營側翼攻擊。（照片國民黨提供）

2021/06/30 14:42

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今日召開「助枋山小農！國民黨電商平台開賣枋山芒果！」視訊記者會，該黨黨主席江啟臣請來中廣董事長趙少康召開記者會，除了宣布2人各自認購100箱芒果，並呼籲民眾踴躍訂購，一起幫忙枋山芒果小農。

江啟臣指出，農產品及農民最怕市場上有不實訊息，甚至惡意攻擊，昨天國民黨才公布今天要召開記者會，就出現綠營側翼的文宣稱，枋山芒果早已賣完，國民黨6月30日才要開賣，「演到穿幫」。

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江啟臣說，這沒什麼好演的，而且這種惡意訊息中傷到很多的小農，他質疑民進黨今天還罵在野黨做政治攻防，自己卻是透過側翼攻擊，這才是政治攻防。

江啟臣並表示，國民黨去年設置電商平台開賣文創產品，募集人心，今年3月台灣鳳梨被禁銷中國大陸，當時電商平台就幫助台南鳳黎農，賣了3萬斤，超過千筆訂單，未來每週2將會有「小農日」，要與各地小農合作販售農產品，包括枋山芒果也都已經上架，希望大家一起來挺小農。

趙少康則表示，很多農民一年就只有一次的收穫，政府應該趕快控制疫情，否則下次不知道要輪到什麼水果受害。

趙少康還說，謠言真的很可怕，昨天有新聞報導農會已經爆單，但農會不可能收集所有的水果，還是會有一些個別小農的產品，沒有被照顧到，而且還有很多農產品因為宅配問題而被退貨，許多中南部水果運送不到北部，他呼籲政府應該制止許多宅配業者優先不運送農產品，幫助農產品可以優先運送，以保障中南部農民。

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