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    首頁　>　政治

    綠營議員要求恢復開議 郭信良反問：黃偉哲防疫做得不好嗎

    南市議長郭信良表示，如果7月要恢復開會，可以來召開政黨協會，並反問為何民進黨內議員急著要開會，難道是黃偉哲市長防疫做得不好嗎？（記者蔡文居攝）

    南市議長郭信良表示，如果7月要恢復開會，可以來召開政黨協會，並反問為何民進黨內議員急著要開會，難道是黃偉哲市長防疫做得不好嗎？（記者蔡文居攝）

    2021/06/30 12:32

    〔記者蔡文居／台南報導〕針對民進黨台南市議員要求市議會定期會7月恢復開議，議長郭信良表示，如果7月要恢復開會，可以來召開政黨協會，只要大家同意，大會也通過就可以來召開。不過，他反問，為何民進黨內議員急著要開會，難道是黃偉哲市長防疫做得不好嗎？

    郭信良表示，至於，視訊會議目前尚無法源，但是南市議會去年底已經準備好了，並事先制定視訊會議的開會作業準則，只要報中央備查就可以。

    他表示，定期會順延是為了讓市府全心防疫，難道是市長黃偉哲領導下的各項防疫措施做得不好，同黨議員都看不下去，迫不及待要加以監督？他認為，如果大多數議員認為有重大急迫議案，需要立即召開會議，可由黨團提出意見，經黨團協商來決定；如果僅是個別少數議員的看法，建議先在黨團內部得到共識，再向議會提出。

    台南市議會定期會自中央疫情指揮中心於5月發佈三級警戒後延會至7月12日，台南市議員李宗翰、蔡筱薇、呂維胤今天呼籲市議會不論7月是否解除三級警戒，都應準備恢復開會，避免因疫情延會而影響到下半年定期會的預算審查。

    國民黨副書記長蔡育輝則批評說，這幾天印度變種病毒入侵南台灣，確診者足跡包括台南在內，加上南市發生8例家庭群聚確診者，使台南市的疫情突然變得更緊張。民進黨3位議員卻在此時提議市議會採取視訊方式恢復召開定期會，他強烈反對，認為不僅沒有法源依據，且執行困難，毫無議事效率，更嚴重的是阻礙防疫工作的推動，純粹是綁住市府官員，浪費大家的時間，消耗掉會期而已。

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