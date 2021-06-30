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    稱邊境管制是破口 民眾黨團要求入境全面普篩

    民眾黨團總召邱臣遠、幹事長蔡壁如開記者會指出，防疫破口在於邊境管制，呼籲全面實施入境普篩。（民眾黨團提供）

    民眾黨團總召邱臣遠、幹事長蔡壁如開記者會指出，防疫破口在於邊境管制，呼籲全面實施入境普篩。（民眾黨團提供）

    2021/06/30 12:16

    〔記者陳昀／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）趨緩之際，新一波印度Delta病毒又來勢洶洶，立法院民眾黨團總召邱臣遠、幹事長蔡壁如今開記者會直指防疫破口就在「邊境管制」，中央流行疫情指揮中心（CDC）卻未記取「3+11」、「諾富特案」的教訓，呼籲實施入境民眾「全面普篩」、施作PCR，不要想省錢。

    蔡壁如表示，回顧桃園諾富特旅館混住事件、境外移入的Delta病毒，證實台灣防疫破口在於「邊境管制」，近日也接到民眾爆料，入境後只拿到搭乘防疫計程車的通車單，或直接由親友載往防疫旅館進行居家隔離，CDC、當地里長完全沒有相關資料及造冊，但當發生問題時，政府並非改善入境檢疫流程，而是開罰說實話的民眾，令人不解政府到底出什麼問題？

    蔡壁如質疑，WHO公布Delta病毒已入侵全球92國且持續擴散，但CDC僅列出7個重點高風險國家，並針對入境的民眾入住集中檢疫所時加做一次PCR，其他都是居家檢疫期滿前1天才會進行PCR檢驗，一旦發現確診，居家檢疫的兩週就成為防疫破口，民眾黨團認為應全面入境普篩、一下飛機就進行PCR篩檢，即使高峰期可能單日達2000人入境，政府應有足夠量能因應。

    蔡壁如說，PCR並不是快篩，不會發生偽陰、偽陽的問題，PCR檢測精準，但費用與成本較高，CDC拒絕入境普篩做2次PCR，卻拿不出令人信服的科學證據，在她看來，CDC只是考慮成本，想省錢而已，但人命關天，這種錢能省嗎？邊境若沒守住，台灣賠得起嗎？政院已花8000億紓困，全國半封城、賠上一整年經濟，現在CDC還要省嗎？

    邱臣遠批評，疫情爆發至今，政府卻始終不願拿出「3+11決策」會議紀錄，近期又因為邊境管制漏洞，造成屏東出現Delta病毒的案例，但執政黨就是不願承認錯誤、不願誠實公布重要決策資訊，還透過網軍胡作非為讓民眾互相猜忌，導致屏東農民無端受到損失，令人遺憾。

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