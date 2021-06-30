藍委稱日贈AZ疫苗施打後死亡率偏高 要求調查

立法院國民黨團認為日本捐贈台灣的AZ疫苗死亡率太高，應進一步調查。（國民黨團提供）

2021/06/30 12:12

〔記者林良昇／台北報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗出現緩打潮，立院國民黨團書記長鄭麗文今指出，台灣AZ疫苗施打後死亡率高達百萬分之133「難道沒有問題嗎？」國民黨團總召費鴻泰說，沒有要苛責日本，但應比較與第一批從韓國、義大利來的AZ疫苗死亡率差異，進行研究。

立院國民黨團今召開記者會，質疑國內AZ疫苗施打後死亡率偏高，鄭麗文形容，武漢肺炎在台灣確診後的死亡率「驚悚」，遠超世界，接種AZ疫苗後的死亡率又創世界紀錄，台灣人怕不接種疫苗有染疫風險，接種後又有死亡陰影，所有人不知如何是好。

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鄭麗文表示，台灣目前以接種AZ疫苗為主，已接種超過180萬劑，出現240例接種後死亡案例，死亡率高達百萬分之133，遠超過英國的百萬分之24、挪威的百萬分之44，更是德國、義大利、奧地利的10倍以上，「難道沒有問題嗎？」指揮中心應該調查，而不是說接種者大多年邁有慢性病，這樣家屬情何以堪。

費鴻泰指出，第一批AZ疫苗是從韓國跟義大利進來的，加起來約有72萬劑，疾管署未公布接種後死亡人數，第二批日本捐贈的AZ疫苗124萬劑，開始有出現接種後死亡人數，有人說這死亡人數跟老年死亡人數背景值類似，但這忽略時間因素，老年人死亡率是全年，打AZ疫苗後死亡是一週內，必須把時間區隔出來，專家不要誤導人民。

費鴻泰表示，他沒有要苛責日本的意思，希望「不要歪樓」，畢竟新冠病毒可能會流感化，每年都要持續發生，兩批AZ疫苗的施打後死亡率更應該要做研究，裡面有非常多的問號。

國民黨團首席副書記長陳玉珍說，施打AZ疫苗後死亡率偏高，長輩出現驚恐而出現緩打潮，中央流行疫情指揮中心有責任把所有案例調查清楚，人民要知道發生什麼事，要安定民心而不是掩蓋事實。

陳玉珍也提到，指揮中心編列衛教宣傳的經費超過7億元，但都還只停留在勤洗手、戴口罩，對於現階段民眾施打疫苗的衛教宣傳卻明顯不足，有相關慢性病或各種樣態的民眾無法從公開資訊獲得是否適合施打疫苗的正確知識，都是靠自己上網查詢，指揮中心應檢討。

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