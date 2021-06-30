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    首頁　>　政治

    侯友宜當總統看好度遠勝他 朱立倫這樣說

    近期有民調指出，新北市長侯友宜最被民眾看好適合做下任總統，遠高於前國民黨主席朱立倫，朱立倫（中）今在立法院受訪時說，做為侯的老同事、老朋友，也同為國民黨員，非常希望國民黨每位執政首長都能獲得最高滿意度、最高支持。（記者林良昇攝）

    近期有民調指出，新北市長侯友宜最被民眾看好適合做下任總統，遠高於前國民黨主席朱立倫，朱立倫（中）今在立法院受訪時說，做為侯的老同事、老朋友，也同為國民黨員，非常希望國民黨每位執政首長都能獲得最高滿意度、最高支持。（記者林良昇攝）

    2021/06/30 10:41

    〔記者林良昇／台北報導〕近期有民調指出，新北市長侯友宜最被民眾看好適合做下任總統，遠高於前國民黨主席朱立倫，朱立倫今在立法院受訪時說，做為侯的老同事、老朋友，也同為國民黨員，非常希望國民黨每位執政首長都能獲得最高滿意度、最高支持，這樣國民黨整體的支持度能更提升。

    對於因應防疫的邊境管制，侯友宜提出入境兩次PCR篩檢不被中央接納，朱立倫說，他個人擔任過16年縣市長和多次地方防疫指揮官，也擔任過H1N1的中央防疫總指揮官，對於任何嚴格境管、廣篩、普篩，一定是全力支持，侯市長做為負責任的地方首長，一定會提出要求廣篩、普篩和嚴格境管，中央要以務實、謙卑而不是驕傲自滿的心情拒絕好的建議。

    朱立倫也說，這次看到民眾對民進黨、蔡英文總統、行政院長蘇貞昌的信任度雪崩式下降，民調都是重要參考，希望現在執政當局要虛心檢討，真正面對民意，尤其防疫過程中，很多好的、具體的建議，包括國民黨團提出紓困的很多建議，民進黨在不要用各種理由反對。

    此外，對於台美TIFA復談，朱立倫表示，每次的台美經貿談判都要以台灣人民最大利益做出發點，當然貿易談判一定是有得有失，要以台灣最大的利益做考量，非常樂見這次TIFA的復談，這也是拜登政府上台後經貿政策的改變，非常期待有具體成果。

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