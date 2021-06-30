再批柯文哲 台灣基進：台北新名詞一堆、不如一支試劑

張博洋評論，台北市長柯文哲創造一堆防疫新名詞，卻不如一支居家快篩試劑。（記者王榮祥翻攝）

2021/06/30 09:04

〔記者王榮祥／高雄報導〕台北環南市場女菜販自行快篩陽性，後經醫院採檢確診，引起關注：台灣基進新聞部主任張博洋評論，台北市長柯文哲創造一堆防疫新名詞，好像防疫領先全台，結果不如一支居家快篩試劑。

張博洋指出，同心圓掃描、冷區殲滅、熱區圍堵、精準疫調，以上是這一個月，台北市長柯文哲創造的一堆新名詞，好像台北防疫領先全台；最可笑的就是，還特地做圖強調台北精準疫調跟外縣市的一般疫調差在哪裡。

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結果環南市場昨出現全台首例「確診者自己快篩自己通報」的案例，一堆防疫對策，竟然不如一支快篩試劑，這下北市府的無能真的領先全台了。

張博洋表示，北農群聚案發生時時，柯文哲說人潮來自外縣市、疫調困難；但環南市場攤商確診時沒匡列，讓確診者的隔壁攤商回桃園後，自己快篩才發現也確診。

也就是說，根本和攤商來自哪裡一點關係都沒有，重點是台北市政府的疫情處理流程，絕對出了問題。

張博洋認為，從這個案例來看，什麼精準疫調、掃描、殲滅、圍堵都是放屁，因為掃描不到、視若無睹、失準疫調、又談何殲滅？！

他奉勸柯文哲要務實一點，不要再搞排場，搞無用的創新，故意跟人家不一樣了。

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