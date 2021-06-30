羅智強自稱被綠營打手圍毆「累了」 劉仕傑留言一句話酸爆

國民黨革命實踐研究院院長羅智強（見圖）29日晚間發文稱被綠營打手們圍攻到「有點累」，還酸說「不能不佩服民進黨圍毆人的能力」。（資料照）

2021/06/30 00:27

〔即時新聞／綜合報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情趨緩，近日大罵台灣是「疫苗乞丐」的國民黨革命實踐研究院院長羅智強29日晚間發文，自稱被綠營打手們圍攻到「有點累」，還酸說「不能不佩服民進黨圍毆人的能力」。對此，時代力量國際部主任劉仕傑留言酸說「我也好累 怎麼講你都聽不懂」，獲得超過千名網友按讚。

「有點累，最近真的感到有點疲倦。」羅智強在臉書表示，和民進黨府院黨、大小側翼

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全體網軍鏖戰了一個多星期，「二個總統蔡英文、陳水扁聯手來攻，蘇貞昌、謝長廷車輪戰出手，民進黨各級民代、基進時力等小綠側翼、打著歷史老師前外交官各種頭銜的綠營打手們，連數都不知如何數起，來出征羅智強的綠營打手們，排起隊來，大概可以繞台灣三圈吧」。

羅智強說，他雖不畏戰，但説不累是騙人的，還稱國家機器總動員的綠海戰術，讓人不得不佩服「民進黨圍毆人的能力」。

文章一出不易外獲得許多國民黨民代留言取暖打氣，但其中劉仕傑留了一句話，大酸羅智強「我也好累 怎麼講你都聽不懂」，獲得超過千名網友按讚，讚數在留言串中可排到前三名。

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