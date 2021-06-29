TIFA明復談 蔡英文：台灣對外貿易重要一大步

睽違5年，第十一屆台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會談將於明天復談，總統蔡英文今下午發表線上談話表示，這是台灣對外貿易非常重要的一大步。（擷自蔡英文臉書）

2021/06/29 16:56

〔記者楊淳卉／台北報導〕睽違5年，第十一屆台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會談將於明天復談，總統蔡英文今下午發表線上談話表示，這是台灣對外貿易非常重要的一大步，過去幾年，我們全力推動經濟結構轉型，也展現解決困難貿易問題、走向世界的決心，台美雙方都認為，現在就是TIFA向前邁進的時刻。

蔡總統表示，TIFA是台美經貿機制話對話與協商平台，有了這個平台的啟動，才能系統性進行經貿對話，及處理雙邊經貿議題，對未來台美經貿關係深化有高度重要性。在TIFA當中討論任何實質議題，都是為建構更堅實的台美經貿關係奠定基礎。

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蔡總統表示，在TIFA會談中，我們會就台美雙邊經貿議題做總整理，把過去累積議題，及當前因應國際新局勢的貿易議題，逐一拿出來討論，共同建構台美雙方處理相關議題的架構、原則與程序，讓雙邊貿易議題，及台美共同面對的全球議題討論，能夠有節奏地推進。

蔡總統表示，這次TIFA會談有一項重要議程，就是簡化醫療物資進出口程序，這些實質合作，對我們現階段疫情控制將會帶來重要的助力，她已請談判團隊務必全力以赴。

蔡總統指出，這幾年，印太地區和平繁榮發展，是區域內所有國家共同目標，台灣疫情得到控制、經濟波動減少，就能為印太地區的和平繁榮多一份貢獻。TIFA平台與可信賴的夥伴、共同面對及解決問題、共同推動雙邊區域及全球貿易進行，無疑是重要一步，她也要請國人給予努力不懈的外交經貿團隊最大鼓勵與支持。

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