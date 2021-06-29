TIFA復談明登場 蔡總統16:30發表談話

第11屆台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會談將於明天復談。總統蔡英文預計今下午4時30分針對防疫工作及台美TIFA會談發表談話，並同步在總統臉書線上直播。（擷自蔡英文臉書）

2021/06/29 16:13

〔記者楊淳卉／台北報導〕闊別5年，第11屆台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會談將於明天復談。總統蔡英文預計今下午4時30分針對防疫工作及台美TIFA會談發表談話，並同步在總統臉書線上直播。

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