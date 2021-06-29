為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    TIFA復談明登場 蔡總統16:30發表談話

    第11屆台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會談將於明天復談。總統蔡英文預計今下午4時30分針對防疫工作及台美TIFA會談發表談話，並同步在總統臉書線上直播。（擷自蔡英文臉書）

    第11屆台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會談將於明天復談。總統蔡英文預計今下午4時30分針對防疫工作及台美TIFA會談發表談話，並同步在總統臉書線上直播。（擷自蔡英文臉書）

    2021/06/29 16:13

    〔記者楊淳卉／台北報導〕闊別5年，第11屆台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會談將於明天復談。總統蔡英文預計今下午4時30分針對防疫工作及台美TIFA會談發表談話，並同步在總統臉書線上直播。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台美TIFA會談明登場 民進黨團：復談是經貿談判起點
    2021/06/29 12:01

    台美TIFA會談明登場 民進黨團：復談是經貿談判起點
    台美TIFA復談中國不滿 白宮：持續強化對台經貿關係
    2021/06/29 06:29

    台美TIFA復談中國不滿 白宮：持續強化對台經貿關係

    「水岸防疫生活」前瞻部署這樣做
    闊別5年TIFA復談 行政院曝箇中意義：台美關係全面性提升！
    2021/06/28 19:11

    闊別5年TIFA復談 行政院曝箇中意義：台美關係全面性提升！
    日本再援台疫苗！小英推特用日文致謝 日網友暖心留言灌爆
    2021/06/26 06:37

    日本再援台疫苗！小英推特用日文致謝 日網友暖心留言灌爆
    政治今日熱門
    柯文哲稱求助王必勝攏係假？ 議員臉書怒轟：原來市長在講幹話
    2021/06/28 18:27

    柯文哲稱求助王必勝攏係假？ 議員臉書怒轟：原來市長在講幹話

    苗栗縣議員選區近50年未變 縣選委會4案併陳中選會決議
    2021/06/28 19:05

    苗栗縣議員選區近50年未變 縣選委會4案併陳中選會決議

    中選會要討論公投是否如期舉行 國民黨：凸顯政府無能
    2021/06/28 18:06

    中選會要討論公投是否如期舉行 國民黨：凸顯政府無能

    傳警政署長將異動？行政院反駁 譴責媒體造謠
    2021/06/28 19:06

    傳警政署長將異動？行政院反駁 譴責媒體造謠

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播