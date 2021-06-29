TIFA復談明登場 蔡總統16:30發表談話

為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。
爆
第11屆台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會談將於明天復談。總統蔡英文預計今下午4時30分針對防疫工作及台美TIFA會談發表談話，並同步在總統臉書線上直播。（擷自蔡英文臉書）
〔記者楊淳卉／台北報導〕闊別5年，第11屆台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會談將於明天復談。總統蔡英文預計今下午4時30分針對防疫工作及台美TIFA會談發表談話，並同步在總統臉書線上直播。
不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎
點我下載APP
按我看活動辦法
台美TIFA會談明登場 民進黨團：復談是經貿談判起點
台美TIFA復談中國不滿 白宮：持續強化對台經貿關係
「水岸防疫生活」前瞻部署這樣做
闊別5年TIFA復談 行政院曝箇中意義：台美關係全面性提升！
日本再援台疫苗！小英推特用日文致謝 日網友暖心留言灌爆
賴香伶：台灣應力促廠商加入疫苗代工行列
EUI研究報告：抗疫兼顧人權 台灣獲評第一
柯文哲稱求助王必勝攏係假？ 議員臉書怒轟：原來市長在講幹話
苗栗縣議員選區近50年未變 縣選委會4案併陳中選會決議
中選會要討論公投是否如期舉行 國民黨：凸顯政府無能
傳警政署長將異動？行政院反駁 譴責媒體造謠
熱門推播