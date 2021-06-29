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    感謝美日馳援 綠營民代偕企業贈精釀啤酒、口罩給駐台人員

    綠營民代捐贈啤酒、口罩給日本台灣交流協會（圖：阮昭雄提供）

    綠營民代捐贈啤酒、口罩給日本台灣交流協會（圖：阮昭雄提供）

    2021/06/29 16:03

    〔記者郭安家、翁聿煌／綜合報導〕為感謝美國及日本政府近來提供台灣數百萬劑珍貴疫苗，企業「掌門精釀啤酒」及「上好生醫科技」今透過民進黨立委趙天麟、高雄市議員林智鴻、台北市議員阮昭雄及新北市議員何博文、張志豪，分別於高雄、台北兩地向美國在台協會（AIT）與日本台灣交流協會捐贈啤酒及口罩等物資，以實際行動回應友邦義舉。

    「掌門精釀啤酒」及「上好生醫科技」今於高雄、台北兩地同步捐贈啤酒及口罩給美、日駐台人員。其中，高雄場由立委趙天麟、高雄市議員林智鴻代表，各向美國在台協會高雄分處及日本台灣交流協會高雄事務所捐出精釀啤酒5箱、口罩1箱，分別由美國在台協會高雄分處處長禹道瑞及日本台灣交流協會高雄事務所所長加藤英次出面受贈。

    台北場則由台北市議員阮昭雄、新北市議員何博文、張志豪及掌門精釀啤酒品牌總監蔡維德代表，向日台交流協會捐出啤酒10箱及口罩1箱，由該會首席副代表星野光明受贈。

    趙天麟說，去年國際疫情初始，台灣曾援助口罩等防疫物資給美、日，如今台灣有急迫需要，美、日也相繼伸出援手，這種民主同盟間的堅實友情令人無比感動；台、美、日三方始終延續著危難互助情誼，這樣的國際夥伴對台灣彌足珍貴；感謝掌門精釀啤酒、上好生醫科技以實際行動回饋。

    阮昭雄表示，日本政府兩度迅速伸出援手，令人動容，希望透過此次回贈台灣在地啤酒與台日友好口罩，傳達台灣人謝意，而今天他也告訴日本副代表星野光明，未來台灣會繼續加油，全力精進疫苗和醫療物資的生產，期待在不遠的未來也能回饋友邦，與各國保持互助。

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    綠營民代捐贈啤酒、口罩給日本台灣交流協會高雄事務處（圖：阮昭雄提供）

    綠營民代捐贈啤酒、口罩給日本台灣交流協會高雄事務處（圖：阮昭雄提供）

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