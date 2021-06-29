外交部新便民措施 申辦護照戶籍資料數位化

放大台灣字樣新版護照。（資料照）

2021/06/29 13:45

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部今宣布新便民措施，7月1日起民眾申辦護照時，可透過國發會MyData服務平台取得戶籍資料，到領務局專屬櫃檯核驗列印，不再需要先到戶政機關申請紙本戶籍及親屬關係資料，節省申辦時間與成本。

外交部今說明，為節省民眾準備申辦護照相關文件的時間及成本，外交部領務局及4個地方辦事處，將自7月1日起，配合國發會「個人化資料自主運用」（MyData）服務平台 ，讓民眾申辦護照所需的戶籍與親屬關係資料，可以先透過該平台取得戶政機關所提供的資料，再由櫃檯人員在獲得民眾授權下，進行快速核驗及列印。

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外交部解釋，民眾可事先透過該平台驗證身分及下載個人化資料，在行動裝置上取得一組授權條碼，再以該授權條碼向外交部領務局或辦事處的MyData專屬櫃檯，申請核驗並列印出資料，以作為申辦護照時應提交的證明文件，免除到戶政機關申請紙本戶籍及親屬關係資料的時間與費用。

外交部同時指出，MyData資料有效時間為8小時，授權條碼有效時間為20分鐘，驗證密碼的有效時間則為2分鐘。如果希望透過MyData服務列印個人資料，需注意時效規定，且只能申請人本人或法定代理人親自辦理時才能使用。如果未成年人的父母提供MyData的全戶戶籍資料，也可以當作未成年子女申辦護照的身分證明文件。此外，護照申請人若年滿14歲，仍需依照規定出示身分證正本，以供核驗並作為套印護照申請書使用。

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