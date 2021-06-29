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    江啟臣稱疫苗乞丐是政治攻防擦槍走火 民進黨團：嚴格譴責

    立法院民進黨團今天舉行記者會。（記者簡惠茹翻攝）

    立法院民進黨團今天舉行記者會。（記者簡惠茹翻攝）

    2021/06/29 11:04

    〔記者簡惠茹／台北報導〕國民黨主席江啟臣稱疫苗乞丐說法是政治攻防的擦槍走火，立法院民進黨團今天對此表示，原來國民黨不是和全民站在一起拚防疫，而是在做一系列的政治攻防，民進黨團要嚴格譴責批判，全民拚防疫，江啟臣卻是拚政治攻防。

    立法院民進黨團今天上午召開記者會，民進黨團書記長羅致政表示，昨天的媒體報導中，國民黨主席江啟臣的說法，讓他們感到震驚和不適當，江啟臣說疫苗乞丐是政治攻防的擦槍走火，原來國民黨不是和全民站在一起拚防疫，而是在做一系列的政治攻防，今天民進黨團要嚴格譴責批判。

    羅致政說，很多跡象看的出來國民黨的確心不在防疫，而是全面在做政治攻防、輿情輿論網路政治操作，根據媒體報導，國民黨為了聯合抗議，江啟臣組了輿情中心，拉攏趙少康、朱立倫等人在網路進行輿論作戰，目的不是為了抗疫，而是對抗綠營、打擊政府，從中作亂。

    羅致政表示，該輿情中心5月中成立後，國民黨的一系列作為，反映國民黨高層思維，最近看到一系列媒體置入廣告，網路上和YOUTUBE都出現置入廣告，抹黑打擊政府防疫，國民黨雖然不當黨產遭受凍結，看起來還是有很多錢做這些廣告，國民黨黨團這段時間對於臉書的廣告，每一則都是在批評政府防疫作為，國民黨政治攻防是很全面的。

    羅致政指出，國民黨高級幹部革實院院長羅智強說台灣成為疫苗乞丐的時候，江啟臣卻說是擦槍走火，請問槍是江啟臣給的嗎？是江啟臣同意拿出來的嗎？我們認為羅智強背後的影武者就是江啟臣，請江啟臣講清楚，羅智強的話是否代表國民黨？

    羅致政說，國民黨背後真正目的是要以疫謀亂，製造台灣社會紛亂，這段時間民進黨團一直不願意回應國民黨相關說法，但是國民黨不斷攻擊，民進黨不得不防，讓全民安心防疫，呼籲國民黨適可而止，不要趁機作亂。

    民進黨團幹事長劉世芳表示，過去這段時間以來，一再呼籲國民黨和江啟臣，外交議題和健康議題不分藍綠，但是羅智強以國民黨革實院院長身分，把外交和疫情打成藍綠對抗的議題，我們認為非常不妥，請江啟臣說清楚、講明白，要做內部檢討和對社會大眾道歉，但是到目前為止都沒有。

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