印度變種病毒登陸......柯文哲PO文：解封恐遙遙無期

印度變種病毒已入侵台灣，台北市長柯文哲今臉書PO文稱，此病毒傳染力高出60%，導致英國延長解封，台灣的解禁之日恐也「遙遙無期」。（翻攝柯文哲臉書）

2021/06/28 22:51

〔記者鄭名翔／台北報導〕中央今公布新增60例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土確診，其中，台北市增22例；台北市長柯文哲今晚臉書PO文稱，雖疫情趨緩，「但還不到慶祝的時候」，因印度變種病毒已入侵台灣，依據英國研究，此病毒傳染力高出60%，導致英國延長解封，台灣的解禁之日恐也「遙遙無期」，呼籲中央盡速採購疫苗、給予穩定疫苗供應，才能規劃大規模疫苗接種。

柯文哲指稱，過去武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）症狀是頭痛、喉嚨痛、流⿐⽔還有味覺、嗅覺喪失，但印度變種病毒則更像感冒，較少出現嗅覺喪失症狀，使染疫者更難察覺。

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柯文哲說，根據英國研究，印度變種的Delta病毒比起Alpha病毒⾼出60%的傳播⼒，使英國原定的解封日必須再延長，而隨著此病毒的入侵，台灣的解禁之日恐也「遙遙無期」。

柯文哲稱，三級警戒持續，人們也開始想念自由、不受拘束的活動，上週末台北的百貨公司人變多了也是人之常情，但仍要呼籲，繼續待在家中、戴好口罩，目前台灣疫苗接種率不到10%，「我們沒有冒險的本錢」。

柯文哲再呼籲中央，盡速採購疫苗，穩定供應，否則難已規劃大規模接種，強調須把人民生命放在第一位，「不忘初心，自有明燈。」

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