「好心肝」調閱限制理由一改再改 「呱吉」：對藉口沒有把握

呱吉表示，市府事後不斷更改限制閱覽好心肝報告的理由，都是對於這個藉口沒有把握之故。（資料照）

2021/06/28 23:41

〔即時新聞／綜合報導〕多位台北市議員爆料好心肝診所政風報告有觀看限制，引起許多爭議。對此，台北市議員邱威傑（呱吉）今天（28日）下午致電台北市的檢調機構詢問：「請問北檢是否有拒絕市府提供好心肝疫苗的政風處調查報告給市議員，做為監督市政之用？」

呱吉晚間在臉書表示，照市府最早的說法，觀看限制是基於偵查不公開的原則，所以無法直接提供這份報告給市議會。不過他與北檢溝通過後，對方表示無法直接告訴他是否有「拒絕提供」這件事。

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呱吉指出，過去一週間，市府針對為何不能提供這份報告，提出數種說法，包括偵查不公開、密件說、和民90年內政部函示與釋憲案。每次的說法在邏輯上未必能彼此相通，但結論都是透過資訊上的不對等限縮市議員監督的權力，「而市府事後不斷更改限制閱覽報告的理由，都是對於這個藉口沒有把握之故。」

呱吉說，一開始會有爭議就是因為市議會僅取得5頁摘要報告，站在監督立場，會擔心僅將濃縮與詮釋過後的資料提供給市議會，無法正確判斷誰應該負起最大行政責任，「先前大巨蛋政風處報告也曾出現相似爭議。」

呱吉指出，過去政風處許多與市政相關的調查，常常都是一份完整報告與一份摘要呈交給市長決行後，再轉交摘要內容給市議會備查。但依照政風處這種報告也須呈交市長做最後決行的結構來說，我們仍需質疑摘要內容有可能會做出較為友善的詮釋。

政風處報告主文是在蒐集完附件那些資料後研判而成，本來就是將原始資料消化後的主觀呈現，摘要更是第二次的詮釋。作為市議員，他認為應爭取更多閱讀原始資料的權限，以避免市府在重大爭議案件中逃避監督的責任。

呱吉詢問政風處同仁得知，好心肝疫苗這份報告，是一份需要到民國115年才會解密的文件。也讓他不禁質疑，「那時候的議員還需要討論這個問題嗎？還需要追究這個事件的行政責任嗎？」

呱吉表示，市府一句30分鐘閱覽是議會協調結果，彷彿是市議會咎由自取的結果，但事實是這是多年前留下來的慣例，而這個慣例也在今天下午打破了一個小窗口，「我們的民主不該是塑膠做的。」

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