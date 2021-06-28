Delta病毒入侵 蔡英文：圍堵境內疫情 阻絕境外感染源

蔡英文總統表示，在面對Delta變異株，圍堵境內的疫情，阻絕境外的感染源，就是現階段的防疫目標。（取自臉書）

2021/06/28 19:25

〔記者蘇永耀／台北報導〕對於Delta疫情，蔡英文總統今晚透過臉書表示，大家都很關心Delta變異株帶來的衝擊，目前的防疫重點，在面對Delta變異株，圍堵境內的疫情，阻絕境外的感染源，就是現階段的防疫目標。

蔡英文說，首先，關於屏東枋山發生Delta變異株的群聚感染，我們正全力透過擴大篩檢、疫調、匡列、隔離，以及疫苗施打，希望把感染範圍控制在最小。枋山的醫療資源相對比較少，中央會全力協助屏東解決問題，鄰近的縣市也動了起來。在中央地方團隊合作下，現在屏東的疫情暫時獲得控制，屏東縣長潘孟安和所有前線、後勤的夥伴們都辛苦了，接下來，我們仍然要戒慎恐懼，持續圍堵疫情。

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其次，總統說，在國際上，Delta變異株的傳播力快、死亡率也比較高，已經造成新一波的大流行。因此我們也要積極加強國境把關，並從昨天開始啟動了3大加強措施：包括從國外入境一律集中隔離，從7個重點高風險國家（巴西、印度、英國、秘魯、以色列、印尼、孟加拉）入境者，都要入住集中檢疫所，從其他國家入境者，也取消居家檢疫，要入住防疫旅館。另外，所有入境者在隔離期滿前一律PCR篩檢。以及從重點高風險7國入境者，進入隔離前加做一次PCR篩檢。

蔡英文強調，這些措施，是為了降低來自境外的風險，守護好台灣的疫情防線，要請大家體諒和配合。面對Delta變異株，圍堵境內的疫情，阻絕境外的感染源，就是現階段的防疫目標。

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