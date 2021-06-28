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    柯文哲求助王必勝被質疑「講幹話」 黃珊珊：都用LINE聯絡

    台北市長柯文哲日前稱已找中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長王必勝協助，但北市議員林穎孟今質疑北市府至今未發公文、「市長講幹話」；北市副市長黃珊珊表示，與王必勝保持LINE通聯已一個多月，都用文字與電話聯繫。（北市府提供）

    台北市長柯文哲日前稱已找中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長王必勝協助，但北市議員林穎孟今質疑北市府至今未發公文、「市長講幹話」；北市副市長黃珊珊表示，與王必勝保持LINE通聯已一個多月，都用文字與電話聯繫。（北市府提供）

    2021/06/28 18:28

    相關新聞請見：

    柯文哲稱求助王必勝攏係假？ 議員臉書怒轟：原來市長在講幹話

    首次上稿 17:39
    更新時間 18:28

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北農產運銷公司爆發武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）群聚感染，至今餘波盪漾，台北市長柯文哲日前稱已找中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長王必勝協助，但北市議員林穎孟今質疑北市府至今未發公文、「市長講幹話」；北市副市長黃珊珊表示，與王必勝保持LINE通聯已一個多月，都用文字與電話聯繫，所以此事無公文來往。

    北農群聚爆發後，柯文哲第一時間稱可自行處理、「自己的方法最好」，不需要中央出手，但上週則態度翻轉，稱向王必勝尋求協助；但林穎孟今指出，北市府並未向中央發出公文、此事根本未定案，怒批 「原來市長在講幹話，對大眾說A，實則是B」。

    黃珊珊今在北市防疫記者會上解釋，自疫情嚴峻開始，與王必勝就以LINE維持通聯一個多月，保持文字及電話聯繫，因此此事並無公文來往。

    黃珊珊指出，7月1至3日將針對萬大第一果菜市場、濱江第二果菜市場、環南市場展開大規模的PCR篩檢，已將此計畫告知王必勝，後續需要他協助介接篩檢完畢的後台資料庫及全數完成疫苗接種的相關資料，使北市府可連線完整取得、協助北農建立疫苗通行證，因此並非王必勝來北市，而是請他協助資料庫整合、提供完整資訊。

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