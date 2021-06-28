苗栗縣議員選區近50年未變 縣選委會4案併陳中選會決議

苗栗縣議員選區，近50年來未變更，縣選委會將提4案送中選會審議，圖為苗栗縣縣選委會外觀。（記者張勳騰攝）

2021/06/28 19:05

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣議員選舉分為8個選區38席次，已近50年未變更，這次包括苗栗縣政府、縣議會及縣議員等單位，分別提出3個變更方案，因選區變更屬中央權責，苗栗縣選舉委員會連同原選區共提4個提案，送中央選舉委員會審議。

苗栗縣議員現有38席、其中7席婦女保障名額，第一選區苗栗市、公館鄉、頭屋鄉9席，二選區銅鑼鄉、三義鄉、西湖鄉3席，三選區通霄鎮、苑裡鎮5席，四選區後龍鎮、造橋鄉、竹南鎮9席，五選區頭份市、三灣鄉、南庄鄉9席，六選區大湖鄉、獅潭鄉、卓蘭鎮、泰安鄉2席，七選區平地原住民、八選區山地原住民各1席。

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原選區劃分，已近50年未調整，近年來，僅因人口增減，致各選區席次增減，由於，原選區劃分為跨鄉鎮選舉，人數少的鄉，就難以出現一席縣議員，但變更選區又牽涉跨區得票等問題，檯面上的政治人物，因攸關個人得票數及權益，鮮少碰觸此議題，但這次包括苗縣府、縣議會及多位縣議員分別提出選區變更。

苗栗縣政府提出的是18鄉鎮市各為一區，再依居住全縣各鄉鎮市之平地及山地原住民為二區，共劃為20選區。

苗栗縣議會提出的版本為第一選區苗栗市、公館鄉、頭屋鄉、獅潭鄉9席，婦女保障2席，二、三、四選區不變，五選區頭份市7席，婦女保障1席，六選區三灣鄉及南庄鄉、七選區大湖鄉、八選區卓蘭鎮、九選區泰安鄉、十選區平地原住民、十一選區山地原住民。

另議員提出的變更方案為第一選區苗栗市、公館鄉8席、婦女保障2席，二、三選區不變，四選區竹南鎮、後龍鎮8席、婦女保障2席，五選區造橋鄉1席，六選區頭份市7席、婦女保障1席，七選區南庄鄉及三灣鄉、八選區頭屋及獅潭鄉、九選區卓蘭鎮、十選區大湖鄉及泰安鄉，十一選區平地原住民，十二選區山地原住民。

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