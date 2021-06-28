第2劑疫苗打了沒？ 蘇貞昌：等比較夠了再打也不遲

行政院長蘇貞昌赴裕利醫藥物流中心視察冷鏈倉儲及疫苗檢驗封緘流程。（行政院提供）

2021/06/28 17:16

［記者鄭淑婷／桃園報導］台灣自購及獲贈的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）AZ、莫德納疫苗，均存放在位於桃園市大園區的裕利冷鏈倉儲等待檢驗封緘，行政院長蘇貞昌今天下午4點前往視察冷鏈倉儲及疫苗檢驗封緘流程，對於媒體詢問他是否已打了第2劑疫苗？蘇貞昌表示，等疫苗比較夠了再打也不遲。

蘇貞昌說，他曾在立法院總質詢時公開講過，「疫苗不夠我不搶，沒人要打我率先」，3月的時候沒人要打，他和衛生福利部長陳時中率先施打，照規定應該在5月17日要打第2劑，不過，現在大家在搶疫苗，他只好等了，現在還未施打第2劑，等疫苗比較夠了再打也不遲。

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對於民間、企業團體採購疫苗，蘇貞昌表示，全世界因疫情險峻都在搶疫苗，台灣也一樣，非常感謝友邦大力支援，台灣向各地採購的疫苗也陸續進來，對於民間、企業團體願意爭取購買疫苗，都非常感謝及肯定，希望一起合作從更多元的管道取得疫苗，也呼籲國人「輪到你就盡量出來打疫苗」。

至於高端疫苗在EUA（緊急使用授權）還需補件、聯亞才要申請，外界質疑國產疫苗進度恐比預期慢，蘇貞昌表示，國產疫苗要如何可以符合EUA的要求，都須依科學證據及專業要求，不是要快就快、要慢就快，食藥署會為國人健康把關，希望2家藥廠在解盲成功後，都能依相關規定盡快做好，讓國人多一個國產疫苗可以施打。

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