第2劑疫苗打了沒？ 蘇貞昌：等比較夠了再打也不遲
［記者鄭淑婷／桃園報導］台灣自購及獲贈的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）AZ、莫德納疫苗，均存放在位於桃園市大園區的裕利冷鏈倉儲等待檢驗封緘，行政院長蘇貞昌今天下午4點前往視察冷鏈倉儲及疫苗檢驗封緘流程，對於媒體詢問他是否已打了第2劑疫苗？蘇貞昌表示，等疫苗比較夠了再打也不遲。
蘇貞昌說，他曾在立法院總質詢時公開講過，「疫苗不夠我不搶，沒人要打我率先」，3月的時候沒人要打，他和衛生福利部長陳時中率先施打，照規定應該在5月17日要打第2劑，不過，現在大家在搶疫苗，他只好等了，現在還未施打第2劑，等疫苗比較夠了再打也不遲。
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對於民間、企業團體採購疫苗，蘇貞昌表示，全世界因疫情險峻都在搶疫苗，台灣也一樣，非常感謝友邦大力支援，台灣向各地採購的疫苗也陸續進來，對於民間、企業團體願意爭取購買疫苗，都非常感謝及肯定，希望一起合作從更多元的管道取得疫苗，也呼籲國人「輪到你就盡量出來打疫苗」。
至於高端疫苗在EUA（緊急使用授權）還需補件、聯亞才要申請，外界質疑國產疫苗進度恐比預期慢，蘇貞昌表示，國產疫苗要如何可以符合EUA的要求，都須依科學證據及專業要求，不是要快就快、要慢就快，食藥署會為國人健康把關，希望2家藥廠在解盲成功後，都能依相關規定盡快做好，讓國人多一個國產疫苗可以施打。
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