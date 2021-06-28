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    與丁守中同批打疫苗達百人 民進黨團：公布特權名單並懲處

    立法院民進黨團舉行線上記者會，由黨團幹事長劉世芳（左二）、書記長羅致政（右二）、副幹事長黃世杰（右一）、立委鄭運鵬（左一）共同說明。（記者謝君臨翻攝）

    立法院民進黨團舉行線上記者會，由黨團幹事長劉世芳（左二）、書記長羅致政（右二）、副幹事長黃世杰（右一）、立委鄭運鵬（左一）共同說明。（記者謝君臨翻攝）

    2021/06/28 11:05

    〔記者謝君臨／台北報導〕國民黨前立委丁守中坦承在台北市振興醫院接種武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）AZ疫苗，台北市政府追查，竟發現振興醫院當時同批施打的名單高達百人，恐是好心肝診所違規施打事件翻版。立法院民進黨團今呼籲國民黨及北市府公布特權施打名單，且對個人、醫院都必須予以懲處。

    民進黨團上午舉行「國民黨說一套做一套，特權施打一大堆」線上記者會，由黨團幹事長劉世芳、書記長羅致政、副幹事長黃世杰、立委鄭運鵬共同說明。

    劉世芳表示，特權施打引起台灣社會非常大的反感，包括高雄市義大醫院幫國民黨重要幹部、前立委張顯耀施打疫苗，高雄市政府依法開罰，其他地區也有特權施打狀況，處理情形引起民眾懷疑，無法遏止特權插隊違規施打情形，因此黨團要再次詢問並呼籲國民黨、北市府，公布特權被施打名單。

    羅致政指出，國民黨過去鋪天蓋地抹黑、污名化AZ疫苗及政府採購作為，但嘴巴說謊、身體誠實；我們看到振興醫院替連戰夫婦施打AZ疫苗，4月時連勝文才批評政府採買有後遺症的AZ疫苗，質疑多少台灣人會打，最後他父親打了；另包括丁守中、張顯耀、張榮味、黃昭順等人說一套做一套，令人無法接受。

    羅說，根據媒體報導，丁守中說他以第一類醫院董事身份施打疫苗，但我們問了很多醫院，都回答董事並非第一線醫護，自然不在接種名單，今媒體又爆出，和丁同批接種的名單恐高達百人，振興醫院又必要清楚交代；此外，名嘴也爆料，連戰子女可能都在5月打過疫苗，這必須由連戰家族說清楚。

    羅呼籲，北市府應調查並公布特權施打名單，給社會交代，尤其現在放寬殘劑範圍，若不能釋疑，包括義大、振興等可配合的醫院，會否又有特權插隊的情形不斷發生。羅批評，國民黨不要說一套、做一套，一根指頭指向別人時，另四個指頭指向自己，對於違法特權插隊施打疫苗，對個人、醫院都必須予以懲處。

    鄭運鵬直言，國民黨的權貴政要特權，並非嫌貨者才是買貨者，他們把AZ特權打趴就是方便特權插隊，故意打擊AZ疫苗，讓他們有機會偷偷施打；這種事也做得出來，良心何在？為了自己製造國人恐慌，非常要不得，應誠心道歉。

    劉世芳說，雖然媒體有報導若干特權名單，但北市府掌握更多，其政風報告還分成A、B版，若有特權施打情況，大家都不能接受，呼籲北市府依「傳染病防治法」開罰，不要推給檢調就不公開，根據造冊名單就能知道哪些是特權施打。

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