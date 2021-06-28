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    南投縣長選戰未列藍軍「會前賽」 宋懷琳反問：種子選手？

    南投市長宋懷琳懸掛大型看板展現參選下屆南投縣長的決心。（記者謝介裕攝）

    南投市長宋懷琳懸掛大型看板展現參選下屆南投縣長的決心。（記者謝介裕攝）

    2021/06/28 08:56

    〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣下屆縣長選舉，雖然尚有一段時日，但國民黨已達成「會前賽」共識，將由許淑華及馬文君2位立委，透過民調高低決定藍軍的「代表權」，在此前提下，同樣有意問鼎百里侯的南投市長宋懷琳，得知未被黨部列入其中後，也展現高度的政治智慧反問黨部，她應該不是被遺漏吧!而是變成種子選手?

    針對宋懷琳的心聲，國民黨組發會主委李哲華指出，許淑華及馬文君2位立委，很早就已向南投縣黨部主委即縣議會議長何勝豐表達角逐下屆縣長的意願，藉此「會前賽」方式產生1位可能提名人選，不但可減少彼此內耗，更有助於提早完成資源整合，以達到加強戰力的目的。

    不過，李哲華說，這算是地方黨部的一種協調方式，並非初選，待中央通過提名辦法後，將由提名小組決定提名方式，若要再協調或舉辦初選時，就由「會前賽」勝出者參加，被淘汰的人就不應該再參與協調或初選。

    因此，日後包括宋懷琳在內，抑或其他有意角逐下屆縣長寶座的藍軍人員，假使協調不成，便可能依循黨內初選機制，與「會前賽」勝出的人再透過民調決定之，所以宋懷琳要以「種子選手」自我解讀?黨部也予以尊重，但更重要的是，不管是「會前賽」或是日後可能辦理的黨內初選，希望大家都能拿出運動家精神，勝不驕、敗不餒才是。

    宋懷琳則希望黨部就此遊戲規則能言行一致、說到做到，並再度強調，她雖未獲邀參與下屆縣長選舉黨內提名的「會前賽」，但參選的決心絲毫不受影響，仍將繼續勤走基層，屆時，國民黨進入黨內初選民調時，她也會全力爭取代表藍軍出征的機會。

    下屆南投縣長選舉，國民黨已達成共識，將由立委許淑華（左）及馬文君（右）2人先進行「會前賽」。（資料照）

    下屆南投縣長選舉，國民黨已達成共識，將由立委許淑華（左）及馬文君（右）2人先進行「會前賽」。（資料照）

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