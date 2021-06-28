臉書遭進攻！林靜儀回嗆北市府疫調資料「空的」 柯粉崩潰了

林靜儀近期頻打柯，遭不少柯粉嗆聲。（資料照，記者廖振輝攝）

2021/06/28 00:13

〔即時新聞／綜合報導〕前立委、醫師林靜儀近期因為頻打台北市長柯文哲，遭柯粉拿「事後避孕藥」嘲諷。對此，林靜儀搬出衛福部疾管署的台北市疫調資料到現在都還未上傳一事回嗆柯粉，再次讓大批柯粉崩潰。

屏東26日出現全台首例印度Delta武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病毒案例，引發民眾恐慌；屏東縣長潘孟安週六也緊急宣布將在枋山鄉的善餘、楓港2村，設立疫苗速打站。對此有臉書粉專指出，屏東針對變種病毒的處理方式「不就跟北農的處理一模一樣？跟柯文哲一樣不就代表在亂搞？」大酸林靜儀21日砲轟柯文哲「把疫苗當事後避孕藥打」。

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不只如此，還有柯粉灌進林靜儀臉書直斥她「不懂避孕藥」，身為婦產科醫師的林靜怡相當不以為然，週日晚間在臉書上表示，「某些粉好像對事後避孕這題很有興趣，完全無視別人的縣市怎麼先全面做匡列、隔離。當然拿首都 就醫可近性和資源來跟偏鄉比還好意思，我也只能笑笑。」

接著林靜儀找出衛福部疾管署「各縣市確診個案公共場所活動史」資料，全台縣市僅台北市顯示「暫無資料」。林靜儀反拿這件事回嗆柯粉，「看看你們台北市的疫調、確診個案公共場所活動史還『暫無資料』！什麼事後避孕，你們根本懷孕都不知道的啦！」

林靜儀接著再批北市府，「不拿其他五都來比，看看內地南投，疫調精準與否不談，好歹人家有在寫功課。台北市所有確診個案都不到公共場合與人接觸的？回應某些粉真是浪費我時間。」林靜儀也在貼文底下警告酸民，「再講不聽一律封鎖，有教無類也有其限度。」再次引發不少柯粉崩潰。

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林靜儀拿出台北市遲遲不在衛福部疾管署上傳疫調資料一事，回嗆柯粉。（圖擷取自衛福部疾管署網站）

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