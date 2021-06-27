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    柯文哲誤稱Delta確診急改文 議員：帶頭造謠應依法開罰

    柯文哲修改PO文。（PO取自柯文哲臉書、本報後製）

    柯文哲修改PO文。（PO取自柯文哲臉書、本報後製）

    2021/06/27 22:03

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲下午在臉書PO文指出，1名「感染Delta病毒」的「屏東枋寮鄉居民」，與2名台北市民曾有近距離接觸，目前已進行PCR採檢，卻被屏東縣政府打臉回應，枋寮鄉與枋山鄉是不同的鄉，枋寮鄉這個案例的檢體才剛送中央做基因比對，尚未有結果；柯文哲隨後悄悄修改臉書PO文，將「一位感染Delta病毒的枋寮鄉居民」改為「可能感染Delta病毒」；有市議員質疑柯文哲帶頭造謠？也有網友說，按傳染病防治法，台北市衛生局是不是要開罰？

    台北市議員許淑華表示，柯文哲不該造成民眾恐慌，北農和環南市場都還沒有處理完畢，確診數還在增加，Delta病毒的擴散會讓台北市民更害怕，市長在這種時候發文非常不妥，如果真的想要展現魄力，應該要在北農和環南市場展現果斷的處理方式，而非發這種PO文。

    許淑華也說，有網友認為這種假消息，應按傳染病防治法開罰，指揮中心也可以評估看柯市長是否有違反傳染病防治法，她認為政治人物不該帶頭造謠，尤其身為縣市首長又更不應該，做好協助處理就好。

    台北市議員簡舒培也批評，柯文哲純粹只是想「蹭聲量」，大家都知道Delta病毒傳染力高，引起人心惶惶，明明人家就是枋寮、不是枋山，就硬要「蹭聲量」，後來被打臉，現在大家都很擔心了，身為具有醫療專業知識的市長，居然沒有安撫民心，還在那邊火上澆油，提供錯誤的訊息讓台北市民慌亂。

    「市長該做的事情就應該認真做！」簡舒培指出，若得到其他縣市的疫調，就應把人匡列就好，不必大肆宣揚，對疫情毫無幫助，完全就是口水，柯文哲所說防疫不需要口水，只要認真做，這句話正好送給柯文哲自己，無論是在北農還是枋寮的事情，柯文哲的口水都多過於所做的事情。

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