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    好糗！泰媒報導「台醫院替連戰夫妻打疫苗挨罰」 泰網友熱烈叫好

    泰國媒體昨（26）日引述台媒報導，表示振興醫院因為替台灣前副總統連戰與其夫人還有8名志工等非第一類優先接種對象中的「非醫事人員」施打疫苗，因此開罰30萬元。（擷取自matichon）

    泰國媒體昨（26）日引述台媒報導，表示振興醫院因為替台灣前副總統連戰與其夫人還有8名志工等非第一類優先接種對象中的「非醫事人員」施打疫苗，因此開罰30萬元。（擷取自matichon）

    2021/06/27 18:51

    〔即時新聞／綜合報導〕台北市副市長黃珊珊日前表示，振興醫院因違規替連戰夫婦及8名志工施打武漢肺炎疫苗，已在22日開罰新台幣30萬元。昨日泰媒報導此事，引發泰國網友熱烈討論。根據熟悉泰國內情人士表示，泰國頻傳權貴階級特權優先施打疫苗事件，引起民怨，許多網友看到台灣這則新聞之後，紛紛留言叫好喊：「罰得好！」

    泰國主流媒體《matichon》昨（26）日引述台媒報導，表示振興醫院因為替台灣前副總統連戰與其夫人還有8名志工等非第一類優先接種對象中的「非醫事人員」施打疫苗，因此開罰30萬元。

    根據熟悉泰國內情人士表示，泰媒之所以報導這起新聞，是因為當地特權事件頻傳，且幾乎不會被曝光，就算曝光也幾乎都不會被處分，因此泰國網友紛紛叫好表示「真的會處罰，真好」、「罰得好」。

    《matichon》在推特上分享新聞，目前已有將近5000次轉推，以國外新聞而言，在泰國算是多人討論的熱門新聞。下方網友紛紛留言「然而泰國沒有這樣做（調查特權）」、「水啦」、「對記者噴酒精的領導人有看到這個新聞嗎？」、「喔！這種事情不會發生在我們心愛的泰國」。

    泰國特權插隊打疫苗，排隊民眾鼓譟譏諷：是VIP耶

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