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    監院查案傳有監委擬約詢陳時中 監委王幼玲：典型炒作新聞

    監委王幼玲。（資料照）

    監委王幼玲。（資料照）

    2021/06/27 14:29

    〔記者謝君臨／台北報導〕有關「3+11」決策過程、疫苗採購、萬華「阿公店」涉掛羊頭、賣狗肉，及移工人權等4項議題，相關單位是否涉及行政疏失，已有4組監委進行調查，不過，對於今日傳出有監委不排除約談中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，主查移工人權的監委王幼玲直言：「這是典型的炒作新聞」，且萬華那件是台北市長柯文哲的權責，和陳時中沒關係。

    國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情於5月中旬升溫，截至目前為止，在短短1個多月內，監察院就「3+11」決策過程、疫苗整備與採購、移工人權，以及萬華「阿公店」涉掛羊頭、賣狗肉等4案展開調查，且今更傳出有監委擬在不影響指揮中心運作的前提下約詢陳時中，以釐清行政部門有無疏漏。

    對此，主查移工人權一案的監委王幼玲指出，這4個案子監委各自獨立行使職權，從未一起討論過，且根據監察法第26條，調查內容不得對外宣洩，最後到底會不會約談陳時中，也還不知道；她說，萬華那一案應該要問柯文哲，該案和陳時中沒關係，至於移工人權雖勉強與陳時中有點關係，但也還在進行中。

    王幼玲說，監院調查一定是先調卷，「想當然爾推論不排除約，但也不排除不會約啊」，以她的經驗來說，並非指與陳時中相關的案子，若調卷後發現其中並無問題，也不一定會約詢，而且一般都是先約詢其他相關人，最後才會約詢最終的決策者，更重要的是，我們也不會在這個時候去約。

    王幼玲指出，這個時候出這樣的新聞，媒體拿去問行政院長蘇貞昌，蘇揆還正經八百的回應，但連調查委員都還不確定是否會約詢陳時中，反倒媒體卻成為了先知，「這根本就是典型的炒作新聞嘛」。

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