潘孟安發文勿汙名化屏東 「屏東女兒」蔡英文留言︰為故鄉加油

屏東枋山爆發疫情，國軍化學兵正全面消毒。（記者侯承旭翻攝）

2021/06/27 09:31

〔記者侯承旭／屏東報導〕屏東縣爆發印度Delta病毒群聚感染，引發正反兩極看法，甚至波及屏東形象，縣長潘孟安昨天深夜發文「勿將屏東汙名化」，10小時內包括總統蔡英文等1.6萬人留言相挺，還有11萬人按讚。

潘孟安昨天發文表示，病毒不管從哪裡來，都是致命的威脅，屏東的槍口就要對準掃盪，耍嘴砲的人請閃一邊去，不要妨礙水深火熱的戰士們挺進；現值作戰期間，強化各種作戰策略，避免戰線拉長擴大，才是當務之急。

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潘孟安說，沒有人想被病毒感染，沒有地方要讓病毒停留，請不要將屏東汙名化，「我們正在作戰，鍵盤不能阻止疫情延燒，嘴砲不會讓病毒消失，這種網路獵巫是毫無意義的」。

「屏東女兒」總統蔡英文的老家正好是疫情熱區枋山鄉，她留言說「感謝潘孟安縣長和所有第一線防疫同仁的努力！為故鄉加油，我們一起戰勝疫情！」。

台南市長黃偉哲表示「屏東安安、安安加油，一起守護台灣」、高雄市長陳其邁說「加油，高雄全力支援屏東防疫，病毒是唯一敵人、團結合作，保護大家都健康平安」、基隆市長林右昌留言「台灣是大家的，同島一命，安安縣長和屏東團隊辛苦了」。

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