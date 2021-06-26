中共對台認知作戰 沈榮欽曝「台灣最可怕的謠言散播App」

沈榮欽今（26日）在臉書表示，「台灣最可怕的謠言與假新聞散播地」不是臉書，而是Line的群組。（歐新社檔案照）

2021/06/26 19:41

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（COVID-19，新型冠狀病毒病）本起疫情期間，中國對台認知作戰造成網路充斥假訊息，加拿大約克大學副教授沈榮欽今（26日）在臉書表示，「台灣最可怕的謠言與假新聞散播地」既不是臉書、PTT或YouTube，而是Line的群組。

沈榮欽表示，即使未曾在海外見過中國政府以充沛資源封殺台灣的惡形惡狀，身在中國統戰第一線的台灣，不難想像中國對台統戰花費多少金錢，動員了多少人馬，看到國民黨與民眾黨支持者如此配合中國統戰，被哄得團團轉，其中不乏碩博士與教授，令人感嘆台灣人缺的不是教育，而是洞見與勇氣。

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沈榮欽指出，只要存在基本判斷能力，再無知的人也不難看出，台灣內部有心人士一方面造謠台灣取得疫苗的有效性，同時打擊台灣本土疫苗，目的在將台灣所有取得疫苗的路封死，只剩下中國疫苗的可能性，這些人提出批評，卻又不敢公開拒打美日疫苗，甚至厚著臉皮利用特權搶打疫苗，這在任何國家都會遭到唾棄的行為，卻在台灣獲得大量的支持者。

沈榮欽強調，「永遠不要低估國民黨與民眾黨配合中國統戰的決心，與其支持者無知的程度」，在台灣，最可怕的謠言與假新聞散播地，既不是臉書，也不是PTT，或中國假新聞大本營YouTube，而是LINE的群組，LINE缺乏法律與監管機構，加上台灣人缺乏理性判斷的能力，使得這些地方成為中國統戰的天堂、假新聞的搖籃。

沈榮欽憂心，LINE在台灣不僅人手一機，而且甚至有台灣人金融、消費乃至健康等資訊，一家外國公司擁有如此多國民的敏感資訊，並非好事，雖然金融與健康的資訊必然受到更嚴格的監控，但是政府仍應考慮要求LINE團隊，如果LINE不對氾濫的假新聞與中國認知戰加以管制，就應該限制其掌握台灣人健康與金融消費資訊的能力。

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