國民黨縣市長提名辦法未出爐 投縣、竹市將先辦「會前賽」

雖然黨中央尚未通過2022縣市長選舉提名辦法，但藍營地方包括南投縣、新竹市將先舉辦正式提名作業前的「會前賽」，並獲得黨中央認可，國民黨組發會主委李哲華證實，南投縣、新竹市黨部已向中央提報先行協調。（資料照）

2021/06/26 14:03

〔記者施曉光／台北報導〕雖然黨中央尚未通過2022縣市長選舉提名辦法，但藍營地方包括南投縣、新竹市將先舉辦正式提名作業前的「會前賽」，並獲得黨中央認可，國民黨組發會主委李哲華證實，南投縣、新竹市黨部已向中央提報先行協調，但他也強調，這是地方黨部的協調，並非初選，中央通過提名辦法後，將由提名小組決定提名方式，若要再協調或舉辦初選時，就由「會前賽」勝出者參加，被淘汰的人就不應該再參與協調或初選。

李哲華表示，站在黨中央的立場，在提名辦法未通過之前，這只能算是地方的前期協調，最後還是要依照正式提名辦法來處理，地方提前整合有意參選人，並產生一位最強人選，原本就是一種機制，組發會樂觀其成，對於未來正式提名也有幫助。

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依照國民黨2018年縣市長選舉特別提名辦法，分為4種處理樣態，包括現任徵召、舉辦初選、與黨外合作以及依照民調支持度做為提名依據的協調模式，包括新北市、新竹縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、金門縣、澎湖縣等11個藍營地方首長，若無意外，可望直接獲得提名競選連任，另有11個縣市待提名。

但黨內人士指出，競選連任的縣市難保不會有變數，像澎湖縣副議長陳雙全已經表態爭取提名，現任縣長賴峰偉自己也說過，可以接受初選民調決定。

此外，藍營有人主張部分縣市可與民眾黨合作，但黨內質疑，兩黨在台北市、基隆市等地區處於完全競合關係，因此幾無可能性，比較有與他黨或無黨籍合作的地區就只有藍營的沙漠區台南市、嘉義縣，其中目前沒有人選的嘉義縣就不排除再與前民進黨立委林國慶洽商合作。

國民黨新竹市、南投縣黨部已經先行布局，將以舉辦「會前賽」方式，分別讓3位新竹市議員林耕仁、李國璋、陳啟源，以及2位南投縣立委許淑華、馬文君，以民調方式產生一位可能提名人選，作為未來提報黨中央提名小組建議人選，但由於最近疫情關係，民調暫時喊停，新竹市將延至7月下旬辦理民調，南投縣則尚未確定，不過這2個縣市由於另有可能參選者，新竹市部分為現任新竹縣立委林為洲，南投縣則有南投市長宋懷琳，因此勝出者未來勢必還要再接受挑戰。

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