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    國民黨「AZ戰隊」又多一人 基進酸「反疫苗是工作，打疫苗是生活」

    前立委張顯耀（見圖）被爆已於5月28日到義大醫院燕巢總院打AZ疫苗。（資料照）

    前立委張顯耀（見圖）被爆已於5月28日到義大醫院燕巢總院打AZ疫苗。（資料照）

    2021/06/26 13:03

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕針對國民黨的「AZ戰隊」又多了前立委張顯耀，台灣基進今天酸說：「反疫苗是工作，打疫苗是生活」、「上班發文黑疫苗，下班插隊打疫苗，打臉比翻書還快！」

    台灣基進指出，國民黨「AZ戰隊」加碼一人，前國民黨立委張顯耀昨早才發完文：「收到這些日本國人拒絕施打的AZ，民進黨政府跟行乞的行為沒有差別」，晚上就被爆料早就在高雄插隊打完AZ疫苗！

    對此台灣基進酸說，真的是「上班發文黑疫苗，下班插隊打疫苗，打臉比翻書還快！」、「反疫苗是工作，打疫苗是生活」，堂堂最大在野黨，自詡百年大黨，如今一有疫苗報到，只能見笑轉生氣「乞丐乞丐」的喊，剩下幫中國顧足面子的功能，在「乞丐說」上，「國共合作」不可悲嗎？

    台灣基進強調，更慘的是，對中國來說，國民黨根本是雙面黨，上班幫你顧面子，看似要幫忙推銷「中國疫苗」，結果下班AZ疫苗還是要打，連戰、張榮味、黃昭順、賴士葆、丁守中，現在加碼張顯耀。難怪國民黨被中共官媒評為「要飯的」、「沒戰力」。

    台灣基進表示，民主疫苗不只治病，更是照妖鏡，「乞丐說」與特權疫苗事件，更讓國民黨越來越像跳樑小丑，在國際政治的表態與判斷上，完全進退失據。

    台灣基進批國民黨，不斷用「疫苗乞丐」來抹黑國際盟友的疫苗捐贈，離間台灣的國際關係，不只可能將拖累台灣取得疫苗的時程，更極度不尊重第一線外交人員的努力，踐踏台灣得來不易的國際外交空間。

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