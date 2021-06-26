日本再援台疫苗！小英推特用日文致謝 日網友暖心留言灌爆

蔡總統在推特用日文推文致謝，「感謝所有在遇到麻煩時伸出援手的日本人民！」許多日本網友也暖心留言，「日台友好！永遠友好！」（圖取自蔡英文推特）

2021/06/26 06:37

首次上稿 00:36

更新時間 06:37

〔即時新聞／綜合報導〕日本政府25日宣布再捐贈100萬劑武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）AZ疫苗協助台灣，時間預定在7月中旬以前。對此，總統蔡英文先在臉書致謝，「台灣與日本的堅實友誼，不會因為流言蜚語而動搖」，事後也在推特用日文推文致謝，「感謝所有在遇到麻煩時伸出援手的日本人民！」許多日本網友也暖心留言，「日台友好！永遠友好！」

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蔡總統25日晚間於臉書發文，表示再次感謝日本政府、日本人民的相助，再次展現台日友好的深厚情誼，強調「台灣與日本的堅實友誼，不會因為流言蜚語而動搖」；事後蔡總統也用日文發布推文：「日本政府今天宣布將向台灣追加提供AZ製造的疫苗，在日本政府和日本人民的支援下，再次顯示台日友好的深厚友誼，再次表示感謝。感謝所有在遇到麻煩時伸出援手的日本人民！」

許多日本網友見狀紛紛留言「我們也感謝台灣的每一個人一直幫助日本！」、「日本和台灣都在推進疫苗接種，但願能有一天能盡快到訪。台灣，加油。日本隨時都在台灣旁邊。」、「日本和台灣互相支持!」、「我們是自己人」、「支持疫情結束要去台灣旅遊 我愛台灣」、「好朋友互相幫忙本來就是應該的」。

日本在本月4日無償提供台灣124萬劑AZ疫苗，在國內疫情升溫之際，這批疫苗被國人視為是珍貴的「及時雨」；這批疫苗已於15日起提供給國內的高齡者接種。而日本外相茂木敏充在25日例行記者會中宣布，將追加提供台灣100萬劑AZ疫苗，提供時間應是在7月中旬以前，具體的日程還需要再調整。

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