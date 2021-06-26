日本再援台疫苗！小英推特用日文致謝 日網友暖心留言灌爆
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〔即時新聞／綜合報導〕日本政府25日宣布再捐贈100萬劑武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）AZ疫苗協助台灣，時間預定在7月中旬以前。對此，總統蔡英文先在臉書致謝，「台灣與日本的堅實友誼，不會因為流言蜚語而動搖」，事後也在推特用日文推文致謝，「感謝所有在遇到麻煩時伸出援手的日本人民！」許多日本網友也暖心留言，「日台友好！永遠友好！」
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蔡總統25日晚間於臉書發文，表示再次感謝日本政府、日本人民的相助，再次展現台日友好的深厚情誼，強調「台灣與日本的堅實友誼，不會因為流言蜚語而動搖」；事後蔡總統也用日文發布推文：「日本政府今天宣布將向台灣追加提供AZ製造的疫苗，在日本政府和日本人民的支援下，再次顯示台日友好的深厚友誼，再次表示感謝。感謝所有在遇到麻煩時伸出援手的日本人民！」
許多日本網友見狀紛紛留言「我們也感謝台灣的每一個人一直幫助日本！」、「日本和台灣都在推進疫苗接種，但願能有一天能盡快到訪。台灣，加油。日本隨時都在台灣旁邊。」、「日本和台灣互相支持!」、「我們是自己人」、「支持疫情結束要去台灣旅遊 我愛台灣」、「好朋友互相幫忙本來就是應該的」。
日本在本月4日無償提供台灣124萬劑AZ疫苗，在國內疫情升溫之際，這批疫苗被國人視為是珍貴的「及時雨」；這批疫苗已於15日起提供給國內的高齡者接種。而日本外相茂木敏充在25日例行記者會中宣布，將追加提供台灣100萬劑AZ疫苗，提供時間應是在7月中旬以前，具體的日程還需要再調整。
日本政府が本日、台湾にアストラゼネカ製新型コロナウイルスワクチンを追加提供することを発表しました。日本政府と日本の人々の支援によって、#台日友好 の厚い友情が再び示されたことについて、改めて感謝申し上げます。困ったときに手を差し伸べてくださる日本の皆様、ありがとうございます！ pic.twitter.com/21aEGL683Y— 蔡英文 Tsai Ing-wen （@iingwen） June 25, 2021
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