趙少康指蔡英文同意核廢水排大海 民進黨批：把沒有的話塞到人嘴裡

民進黨發言人顏若芳呼籲，請趙少康不必借題發揮，核電廢水問題是科學也是專業，應該回歸專業討論。（資料照）

2021/04/28 00:14

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對中廣董事長趙少康27日晚間表示，總統府發言人代表蔡英文表達對謝長廷的支持，還說謝長廷的說法與原能會一致，「顯然蔡英文和謝長廷一樣，都同意福島把核廢水排進大海」，民進黨發言人顏若芳回應，趙少康習慣把人家沒有的話塞到人家的嘴裏，這樣的習慣並不好，而且不健康。

總統府發言人張惇涵指出，針對日本政府擬於兩年後排放福島電廠核廢水一事，我國外交部、駐日代表處謝長廷代表及農委會等相關部門，皆於第一時間向日方表達關切。我國主管機關原子能委員會也以書面表達反對，要求日本政府正視各界的多元意見。

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針對趙少康批評，顏若芳表示，我國政府立場清楚明白，何來開脫之意？她也強調，任何國家核電廠的廢水排放，都必須依照國際原子能總署（IAEA）的國際標準和規定來辦理，不是依照藍綠或意識形態，只要依照國際標準，就算是慈禧太后蓋的核電廠，也要依照相同標準。

顏若芳呼籲，請趙少康不必因為過往政壇的恩恩怨怨，就借題發揮，拿來做政治操作。核電廢水問題是科學也是專業，國際原子能總署也已針對日本政府的訴求進行回應並表達監督，這事件是專業的問題，就應該回歸專業討論。

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