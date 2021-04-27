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    中國推動「宗教中國化」 海基會：宗教自由恐進一步惡化

    海基會顧問分析，中國各地加強打擊宗教活動，「中國化等同於黨化」的極左政策思維不斷升高，可以預見的是，中國宗教自由狀況可能進一步惡化。（海基會提供）

    海基會顧問分析，中國各地加強打擊宗教活動，「中國化等同於黨化」的極左政策思維不斷升高，可以預見的是，中國宗教自由狀況可能進一步惡化。（海基會提供）

    2021/04/27 17:37

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共強拆清真寺、天主教堂，在境內各地迫害少數民族。海基會今日舉行顧問會議，探討「中國大陸『宗教中國化』後的信仰衝突與現狀」。海基會顧問分析，中國各地加強打擊宗教活動，「中國化等同於黨化」的極左政策思維不斷升高，可以預見的是，中國宗教自由狀況可能進一步惡化。

    海基會表示，與會顧問們認為，宗教信仰已普遍存在於中國人民的生活中，也是多數人民心靈的寄託所在。然而，近年來中國各級政府處理其國內的宗教管理事務，紛紛朝向泛政治化的處理方式，長此以往，是否會直接干擾或限制每一個人民的信仰自由，導致重要的心靈寄託遭受阻斷，如果再加上社會上不斷出現的貧富差距擴大、官員處事態度高度官僚引發民怨等問題，民怨在中國社會累積，終究影響社會安定，值得各界密切觀察。

    引言學者指出，中國共產黨主張無神論，但是中國的宗教基本政策雖沒有太大改變，然而，近年來為了加強內部社會維穩控制力道，中共當局不僅強化宗教管理法規的緊縮解讀，再加上官僚系統事事討好上層、寧左勿右等因素，造成中國大陸宗教不僅中國化，也共產黨化。

    海基會秘書長詹志宏致詞時表示，中國歷來多種社會不安定因素並存，例如近年一度陷於缺糧危機、並發生大規模水災、蝗災、豬瘟，加上肺炎疫情等，社會壓力正不斷蓄積中，是否造成整個社會呈現「壓力鍋」的臨界狀態，進而會衝擊到中共國家治理與維穩的政策目標。

    詹志宏說，中國民間的經濟與社會朝向多元發展，恰與政治集權呈現背道而馳之勢，未來「壓力鍋」的狀態，海基會會持續關注。

    另有顧問提及，中共長期以反恐、維持社會穩定名義，對新疆人民採取高壓統治手段，試圖在文化、宗教信仰、語言、家庭結構等各方面，全方位改造維吾爾族民眾，此舉已招引國際社會的高度關注與批判，並成為中國與各國外交關係尖銳對立之問題。

    海基會顧問認為，中國各宗教場所是長期合法存在，也成為民眾從事宗教活動慣用的場地，今天中共突然將其定位為非法場所，並大肆拆除廟宇、天主教堂、清真寺等宗教場所，或強求改變場所內部的宗教布置，顯示地方官員揣摩上意，也反應出中共各級統治官員對於宗教界可以在爭取民眾上，遠超越中共當局，而深感憂心，並存在不安全感。

    據分析，從諸多宗教事件的觀察來看，「求穩」之下政治風向更趨保守，在官員與地方政府怕出錯的心態下，出現「寧左勿右」傾向，各地加強打擊宗教活動，「中國化等同於黨化」的極左政策思維不斷升高。可以預見的是，中國宗教自由狀況可能進一步惡化。

    海基會秘書長詹志宏在結語指出，全世界都樂見中國能維持必要的穩定，但是中共當局自行推出各種影響社會安定的舉措，以致不斷衝擊中共維穩的基礎，後續發展令人擔憂，也值得各界持續關注。

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