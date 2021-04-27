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    領務局︰放大「TAIWAN」新版護照申辦量翻倍 已逾9萬件

    領務局副局長周中興今表示歡迎國人申換新版晶片護照。（記者呂伊萱攝）

    領務局副局長周中興今表示歡迎國人申換新版晶片護照。（記者呂伊萱攝）

    2021/04/27 12:52

    〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部1月11日起發行放大「TAIWAN」字樣的新版護照，領務局今表示，相較於去年疫情期間每天僅約8百件申辦量，今年自新版護照發行以來，每日平均申辦量已成長到1354件，累計超過9萬件，顯示國人支持新版護照，也在為後疫情時代旅行預做準備。領務局副局長周中興說，可預見後疫情時代護照申請將有爆量需求，建議有意願出國民眾可趁現在及早申辦，避免未來擁擠。

    領務局今表示，新版護照發行至今，自1月11日至4月26日止，平均每個工作日申辦護照收件量約為1354件，收件量共計93420件。周中興指出，相較於去年疫情爆發後的3月到12月間的每天794件，申請量幾乎倍數成長。周指出，這顯示國人對新版護照的支持與肯定，也顯示很多人為了後疫情時期出國預作準備。

    周中興說，疫情前每天護照申辦量超過7千件，可預測未來如果疫情逐漸緩和，國際旅行恢復正常之後，護照申請量將會暴增。為了避免國人屆時申請護照擁擠，鼓勵有出國意願的國人，能夠盡早趁現在比較舒緩的狀況下提出申請，相信也能提供大家更多便利。

    周中興也提到領務局近日為慶祝LINE官方帳號好友突破230萬人，推出「波鴿的生活週記」動態貼圖免費下載和人氣票選抽獎活動，感謝國人熱烈支持並希望讓更多人接觸到旅外安全資訊。周中興介紹，領務局吉祥物「波鴿」家族有新成員，包括喜歡唱歌的唱鴿 、個性純樸的灰鴿、熱愛跳舞的佛朗明鴿、運動好手帥鴿等新角色，歡迎大家參加人氣票選，有機會抽中以波鴿「春遊阿里山」或「戀戀澎湖」造型行李吊牌。

    領務局正推出LINE動態貼圖下載活動。（領務局提供）

    領務局正推出LINE動態貼圖下載活動。（領務局提供）

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