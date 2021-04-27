「沒有一場戰爭靠防守打贏」柯P再批中央：只靠防疫還是會有突破口

台北市長柯文哲今早再批中央，目前疫苗進度不明朗、也明顯還未開始全民接種計畫，直指台灣只靠防疫因應，「時間拉久還是會有突破口。」（記者鄭名翔翻攝）

2021/04/27 09:59

〔記者鄭名翔／台北報導〕國際疫情升溫，台北市長柯文哲今早再批中央，目前疫苗進度不明朗、也明顯還未開始全民接種計畫，尤其各疫苗保存條件不同，不是中央一紙命令，地方就有辦法施打，需要時間準備，但目前沒有任何消息；柯更直言「沒有一場戰爭靠防守打贏」，台灣只靠防疫手段，「時間拉久還是會有突破口。」

柯文哲說，包括華航機師案使台灣再傳本土案例，加上全世界每日感染人數約80萬人，疫情仍十分險峻，解方仍在施打疫苗，但台灣下批疫苗何時到來、疫苗保存條件等皆不明朗，「不是中央一紙命令，我們就有辦法打」，尤其依過去流感疫苗施打率約20%經驗，要使全民施打率達70%非常困難，地方需要時間準備，但到目前未獲任何消息。

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柯文哲強調，全世界70億人口，約有10億人完成疫苗接種，但顯然台灣目前為止尚無全民接種計畫，「沒有一場戰爭是靠防守打贏」，但台灣都是靠防疫手段對付疫情，「時間拉久還是會有突破口。」

柯文哲重申，基於醫療專業，清楚全民打疫苗沒那麼容易，包括疫苗供應速度、不同疫苗保存條件也有所不同，沒有想像中簡單，皆必須提早做準備。

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