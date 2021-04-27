航空城公司前張姓前總經理爆出酒後辦公室露鳥

桃園市議員黃敬平（左圖）爆料桃園航空城公司前副總酒後失態、辦公室露屁屁；桃園航空城公司董事長陳錫禎（右圖右）、總經理許又銘（右圖左）等高層均回應「沒有收到檢舉」。（記者鄭淑婷攝）

2021/04/27 09:53

航空城公司董事長等人︰沒有收到檢舉

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園航空城公司今天於桃園市議會進行工作報告，市議員黃敬平爆料，航空城公司前張姓前總經理，任職期間涉嫌酒後失態，還在辦公室露出「小弟弟」，航空城公司隨後於2月28日讓他離職，要求送交政風室調查，市議員黃婉如也爆，航空城公司有男性在辦公室亮「槍」（指露下體）；對此，航空城公司董事長陳錫禎、總經理許又銘及其他高層，口徑一致回應「沒有收到檢舉」，並強調「上班不喝酒」。

黃敬平爆料，桃園航空城公司成立至今，不僅持續無業務、無績效，「還發生一起不可思議之事」，前任張姓副總經理涉嫌酒後失態，在辦公室露出「小弟弟」，事後航空城公司就讓他於2月28日離職；黃婉如質詢時也指出，有接到檢舉指稱，航空城公司有男性在辦公室亮「槍」，詢問航空城公司高層有無此事？

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航空城公司高層口徑一致回應「沒有收到檢舉」，黃敬平要求副市長高安邦將全案送交政風室調查，調出今年1到2月桃園航空城公司出入監視器畫面，若桃園航空城公司拒絕配合，就是藐視議會。

黃敬平也批，航空城公司高層到底是不知道、沒有接到檢舉，還是想「河蟹」？市府轉投資的公司竟會發生這樣的事，令人感到不可思議。

副市長高安邦則表示，將依議員建議轉送政風室調查。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

桃園市議員黃敬平（左）爆料桃園航空城公司前副總酒後失態、辦公室露屁屁，要求副市長高安邦（右）將全案送政風室調查。（記者鄭淑婷攝）

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