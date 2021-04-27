小蔣日記》林孝庭：國府藉白恐穩固政權 江南案鬆動威權格局

蔣經國來台掌握國安、情治、政工三單位，藉白色恐怖穩固政權，確立國民黨在台灣統治地位，晚年也因這三個單位，導致台灣的威權走向鬆動。（資料照）

2021/04/27 09:23

〔記者陳鈺馥／台北報導〕4月27日是蔣經國冥誕日，前總統蔣經國在總統任內，對中共政權採取不接觸、不談判、不妥協「三不政策」，美國史丹佛大學胡佛檔案館東亞部主任林孝庭接受本報專訪表示，1979年中美斷交後，蔣經國為反制北京的和平統戰，維護台灣內部安全與安定社會民心，由王昇所主導的「劉少康辦公室」醞釀而生，而1980年代台灣發生許多重大政治案件，讓國民黨在台灣威權統治格局出現鬆動。

林孝庭所著《蔣經國的台灣時代：中華民國與冷戰下的台灣》新書揭露，1980年夏天，一份標題「加強基地對敵鬥爭工作要點」的機密文件中，「劉少康」強調必須盡一切力量讓國民黨深入群眾，領導群眾，成為「社會權力」集合之磁場。據此，情治單位應發揮統合力量，「本防患未然，瀰禍無形的要求，機先戢止各類可能犯罪之動因，全面深入掌握影響國家安全的匪諜、台獨及其他非法組織與份子」。

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而1979年底高雄「美麗島事件」發生後，美國情報單位內部分析指出，國民黨與「黨外」勢力激烈交鋒的結果，讓不少台灣本土菁英相信唯有透過激進手段，才能迫使國民黨讓步。

王昇人馬亦提出對策，包括透過國民黨組織，結合駐外機構與情治單位秘密布署，以掌握台獨份子的動向；強化安全防護措施，並採取離間、分化、疏導與爭取等多重手段，遏阻台獨滲透，甚至不排斥暗中爭取附從份子，集中海外力量打擊首要份子，蒐集首要份子的黑暗面資料，擴大揭發醜化，塑造對方「恐怖暴力份子」的形象，並運用美國治安單位予以打擊。

林孝庭受訪表示，在中美斷交後，國家在風雨飄搖之際，蔣經國認為必須強化反統戰，就借重王昇幾十年來在軍隊做反共意識形態的經驗，要讓民眾對共產黨蠱惑有免疫力，蔣指示成立劉少康辦公室，由總政治部主任王昇統籌，負責台灣整個政工及意識形態反共工作，該辦對1980年代的政治案件確實影響很大。

劉少康辦公室所做反統戰、反共思想教育涉及政府各部會，王昇權力也越來越大，加上中美斷交後，台灣社會政治氛圍變得非常肅殺，之後幾年接續發生林義雄滅門血案、陳文成命案、江南案，這都是政治氛圍轉趨保守下的「產物」。後來王昇因功高震主，很多人向蔣經國告狀，1983年從政治部主任職位被換掉，劉少康辦公室隨之裁撤，最後外放巴拉圭當大使。

林孝庭強調，1949年國府遷台後，蔣經國奉蔣介石之命，開始整頓國民黨的國安、情治系統，協助父親在台灣的統治，然後有白色恐怖穩固其政權，到了蔣經國晚年1980年代，國安、情治、政工系統都出現問題，台灣發生多起重大政治案件，讓國民黨在台灣威權統治格局出現鬆動。

他認為，特別是江南案發生，迫使蔣經國對外表明蔣家不會有人繼承，一定是按照憲法選出，後來一系列改革促使政治民主化。這是歷史的巧合，也是反諷，蔣經國來台掌握國安、情治、政工三單位，確立國民黨在台灣統治地位，晚年也因這三個單位，導致台灣的威權走向鬆動。

林孝庭表示，鬆動原因也包含美國因素，當年在美台籍社團扮演推波助瀾角色，台獨組織及台灣人公共事務協會在海外給美國行政及立法部門許多反映，促使美國對蔣經國施以很多壓力，促使國民黨開放政權，早日走向民主化。

他提及，蔣經國從1979年後就不再寫日記，持平而論，從蔣經國一生的思維模式，或許是希望不要那麼快開放，要慢慢走向改革，不是一下讓反對黨上來執政，但韓國、菲律賓當時都發生獨裁統治者被趕下台，讓蔣意識到再不改革可能危及政權，所以無論蔣是出於主動或被動，其晚年確實一步一步走向改變，當然更有美國許多因素來促成。

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