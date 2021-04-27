小蔣日記》美國重提台灣地位未定論 蔣經國震驚不已！

美國官方檔案指出，蔣經國具留學蘇聯背景，將俄國政工那套制度引進台灣，美方始終對其抱持猜疑顧忌。圖為蔣經國與俄國妻子蔣方良合照。（資料照，記者陳鈺馥翻攝）

2021/04/27 09:21

〔記者陳鈺馥／台北報導〕美國重提台灣地位未定論，蔣經國震驚不已！美國史丹佛大學胡佛檔案館東亞部主任林孝庭接受本報訪問表示，1971年尼克森訪問中國後，美國務院發言人布雷（Charles Bray）在記者會公開宣稱，台、澎主權歸屬於「尚未解決的問題，有待日後國際間議決」，這番談話讓國府領導高層震驚不已，而蔣經國當年早就看出美國變心，有意於中共建交，曾在日記中感概「美國政府的心目之中，早已沒有我們中華民國的存在，美國政府的要員，只怕接近我們而得罪共匪。」

美國史丹佛大學胡佛檔案館去年公開蔣經國私人日記，林孝庭在新著《蔣經國的台灣時代：中華民國與冷戰下的台灣》提及，1971年上半年，隨著聯合國席次保衛戰進入最後時刻，國府法理與權力正當性受到空前挑戰，已20餘年未被公開提出來談論的「台灣地位未定論」，突然又成為熱門議題。

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布雷的發言正值台北時間4月28日晚上，當時蔣經國正在主持一場晚宴，與會的美外交官發現宴客時小蔣5次失禮離席，接聽高層人士撥來的緊急電話，而當夜外交部長周書楷為了處理此事，只睡了兩小時。

7月初，國務院回覆總部位於巴黎的「台灣獨立建國聯盟」來函詢問台灣地位時，再次重申美政府對於「台灣法理地位尚未獲得解決」的立場始終未變，儘管美方認知海峽兩岸的國、共雙方皆反對此一論點。台北退出聯合國後，英國政府內部分析指出，全球主要已開發國家如美、法、加拿大、澳洲、日本、義大利等國，皆傾向台灣主權地位尚待國際最後確定。

林孝庭受訪表示，美國在1950年代曾主張台灣地位未定論，後來韓戰爆發後，才繼續承認中華民國政權。美國官方將近20幾年沒有提了，1971年美國國務院突然重提台灣地位未定論，對國府領導階層是非常大震撼，等於是要回到韓戰之前，準備要拋棄中華民國政府的狀態，當時認為這是走回頭路。

林孝庭指出，當時背景是美國要與中華人民共和國改善關係正常化，對於台灣問題需要留一個後路，就重提台灣地位未定論，當台灣地位模糊時，進行國與國接觸才有轉圜空間，這也是對華政策準備轉變的徵兆。

蔣經國擔心聯合國創始會員國中華民國，被北京在聯合國取而代之，這樣代表全中國的正當性就消失了，蔣當時非常震驚及困擾，擔心本來是個合法政府，若聯合國席次被中華人民共和國取代後，會成了非法政府。

林孝庭說，美國是在1979年與中華民國斷交，但從蔣經國日記可以看出，早在1971年美國就有這意思，蔣經國也意識到美國已在變心，所以盡可能想拉住美國，將兩國斷交時刻往後延，以利充實經濟、軍事力量，不然中華民國真的不保。

另外，針對美國是否會重提台灣地位未定論？林孝庭強調，他是歷史學者無法預測未來，但歷史有趣的是可拿到現在參考。美國是以本身利益為最大出發點，不會考量其他國家的立場，政策考量是對其國家是否有利。

他分析，當美國認為台灣地位未定論有幫助時，美國就會將這個拿出來講，當台灣地位未定論對美國沒有幫助，例如需要蔣介石幫忙圍堵共產黨，希望蔣在韓戰、越戰支援美國時，就不提台灣地位未定論，由此可看出，外交其實是最現實的。

對於美國如何看待蔣經國？林孝庭表示，美國人對蔣經國一直都是較猜疑的，這與蔣俄國留學經驗有關，在美國官方檔案中，有評價蔣經國具俄國思想，將蘇聯政工那套帶來台灣，不過美國沒有因為這樣就將其扳倒，還是讓他順利接班。

林孝庭說，蔣經國可以用務實手段達到政治目的，美方認為蔣經國像謎一樣難以捉摸，一直到1970年代，美國都還在懷疑，蔣經國會不會將澎湖群島租給蘇聯當作海軍基地，當時季辛吉曾直接問駐美大使沈劍虹說，有傳聞國府可能考慮將澎湖出租給蘇聯，當時因美蘇之間還在冷戰，可以看出美方對蔣經國猜疑的態度。

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