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    盧秀燕堅持中火先拆後建 議員批「騙選票」：只須管控燃煤上限即可

    盧秀燕堅持中火先拆後建，民進黨市議員江肇國直指，市府分明只須管控中火每年的燃煤上限即可，管他用幾座機組、幾口爐，「不要再騙了」。（江肇國提供）

    盧秀燕堅持中火先拆後建，民進黨市議員江肇國直指，市府分明只須管控中火每年的燃煤上限即可，管他用幾座機組、幾口爐，「不要再騙了」。（江肇國提供）

    2021/04/26 16:55

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市議會今日進行「台中電廠新建燃氣機組計畫」專案報告，因台中市長盧秀燕一再強調，台電須先拆除燃煤機組才能增建燃氣機組；民進黨市議員江肇國直指，市府分明只須管控中火每年的燃煤上限即可，管他用幾座機組、幾口爐，「不要再騙了」，怒揭盧秀燕根本操作「多燃一天煤，就可以多騙一天選票」，把空污整治不力全推給中火，台中人全跟著「政治犧牲」。

    台中市長盧秀燕則強調，中火已有10部機組又要增設2部，她要求台電一定要拆除燃煤機組才能改善空污，尤其台電針對苗栗通霄電廠汰舊換新老舊機組，但台中的老舊燃煤機組非但不除役仍要增設機組，危害台中人健康，讓發電量越來越大，污染也隨之增加，台中空污將越來越嚴重，她將堅決守護市民健康與權益，「絕不妥協也無所畏懼」。

    江肇國指出，台灣正值能源轉型與空品改善的關鍵期，盧市長卻扮「絆腳石」，明明燃氣比起燃煤，有硫氧化物、氮氧化物、懸浮微粒、重金屬等污染均大幅減少的優點，盧市長卻明知「可為而不為」，一直喊著「先拆後建」卡燃氣機組，令人不解。

    江肇國問盧秀燕若有一天要換市長座車成電車，難道要先把舊車賣了才能換新車用；他另舉打造第二座文山焚化爐，難道也要先拆第一座才能蓋新的，盧市長堅持的「先拆後建」，根本只是政治口號，只想阻擋燃氣機組的興建。

    江肇國說，目前中火每年的燃煤量上限已定為1104萬噸，市府只要約束燃煤總量，跟中火用幾座機組、幾口爐子有何關係，根本是假議題。

    江肇國指出，盧市長上任用自己創設的「港埠專區都市審議」相關規定，一再拖延燃氣機組的興建，反是延長燃煤機組的運作，根本就是因自己治理空污不力，盤算「多燃一天煤，就可以多騙一天選票」，大家罵空污就可以全推給中火，繼續犧牲市民的健康，讓人遺憾。

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