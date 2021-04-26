桃園人均負債年年攀升 財政局長歐美鐶：仍為6都最低

日前被台灣民眾黨在臉書點名桃園市「負債翻倍」，財政局長歐美鐶強調，桃園市舉債、人均負債均是6都最低。（資料照）

2021/04/26 14:35

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市的中央統籌分配稅款、一般性補助款長年居於六都之末，人均負債年年攀升，加上日前又被台灣民眾黨在臉書點名「負債翻倍」，不分藍綠議員對此大表不滿；桃園市政府財政局長歐美鐶不客氣駁斥，「臉書發表非常不恰當！」解釋該數據比較的6都基準不對，若同樣比較升格後6年負債情形，其餘5都平均每年增加463億元，遠高於桃園市，她還強調，桃園市舉債、人均負債均是6都最低。

桃園市政府財政局、主計處今至桃園市議會進行工作報告，議會各黨團罕見團結立場一致，針對桃園市的中央統籌分配稅款、一般性補助款「敬陪末座」，大表不能認同，此議題也成為議事堂質詢焦點。議員黃婉如質詢指出，想不透桃園為什麼短時間從人均負債1萬元，增加到2.3、2.4萬元；議員褚春來不客氣的說，市府畫大餅騙議員，說要向中央爭取公平補助，根本是不可能的事；議員林政賢也不解，連負債累累的苗栗都少了8億元負債，為何桃園市卻年年舉債？要求負債不要一直增加。

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民進黨籍議員徐景文、郭麗華、蔡永芳、鄭淑方、黃家齊、李光達等人異口同聲指出，桃園市創稅能力強，但錢卻拿的比別人少，要求市府能爭取的經費就要爭取；無黨團結聯盟總召議員李家興直言，每個人都知道中央對待桃園「不公不義」，市府稱積極爭取中央補助，只是淪為口號。

議員牛煦庭則說，歐美鐶口口聲聲說負債雖升高，但代表建設看得到，引起他不滿直指，新永和市場新建預算從2.5億元，經二度追加增至4.9億元，抨擊這種亂七八糟的建設，被大家看到的不是建設外表，砲轟「大家看到的是浪費公帑、毫無效率的治理風格」！

歐美鐶回應，財政收支劃分法多年未修改，其中以直轄市分配公式為例，營利事業營業額權數高達50%，就台灣現況而言，公司多設籍於台北市，但工廠設於其他縣市，導致台北市獲配統籌分配稅款最高，也引起其餘5都覺得不公平；一般性補助款的調節機制也對桃園不公平，若是修法一定會兼顧全國接受度，提出對桃園最適合的辦法。

「民眾黨提出的數據不對，非常不恰當！」歐美鐶強調，升格後需要建設所以會借款，和其他5都相比，有的直轄市在升格後6年間，負債最多還增加到620億元，她坦言，升格後需要相當時間發展，當建設高峰期過後，桃園市也會開始減債；至於民眾黨稱桃園市「負債翻倍」，歐美環反嗆這是很誇張的形容詞，並解釋桃園市因負債基礎少，6年前僅有負債252億元，6年來增加200多億元，但若是負債1千多億元，借了200多億元，也只是約佔20%。

另，議員游吾和關心，桃園老人年金從2500元降500元；歐美鐶回應，桃園市審慎檢討支出、開源節流，其中社會福利方面桃園是全國最好，光是老人年金每年支出就達23億元，隨著每年老年人口增加，再這樣下去桃園市借款也會增加，對此將老人年金從2500調降500元，盼市民能夠體諒，重申桃園市的老人福利比其他5都還要好。（15:34更新）

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