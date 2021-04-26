黨主席選到底？ 江啟臣：我已經宣布了

國民黨主席選舉7月改選，對於是否真的會選到底，國民黨主席江啟臣說「我已經宣布了」。（記者塗建榮攝）

2021/04/26 13:41

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席選舉7月改選，對於是否真的會選到底，國民黨主席江啟臣說「我已經宣布了」，他現在的工作就是一方面把黨務工作做好，他也必須積極爭取大家支持，其他的都不在考慮範圍之內。

國民黨主席改選，藍營地方希望江啟臣和國民黨前主席朱立倫可以合作，江啟臣今在立法院受訪時說，在黨內民主下，他必須尊重黨內民主的機制，在黨務工作、為國民黨好的工作上，大家本來就可以相互合作，現在彼此都是相互分工。

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對於傳出朱陣營認為江啟臣雖然宣布參選，但未必選到底，對此江啟臣說，他不清楚他們的想法，但「我已經宣布了」，現在的工作就是一方面把黨務工作做好，二方面必須積極爭取大家支持，其他的都不在考慮範圍之內。

此外，對於國民黨中常委上週三在中常會表示國父孫中山已經「得道成仙」，法號「偉慈真君」，該說法遭黨內批判怪力亂神，江啟臣今也說，國民黨的形象要大家共同來努力，不是某一人的責任，是大家共同責任。

江啟臣表示，在中常會上，每個發言的人都要為自己的講話內容負責，民主社會和黨內機制都是如此，在國民黨沒有開全代會的時候，中常會是替黨員行使權力的機構，所有發言都必須向黨員負責。

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