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    首頁　>　政治

    代理仁愛鄉長人選 鄉親赴縣府：盼派有經驗具原民身份

    仁愛鄉前立委林春德（中左）帶鄉民到南投縣府向縣長林明溱（中右）就代理鄉長人選提出陳情。（圖由南投縣府提供）

    仁愛鄉前立委林春德（中左）帶鄉民到南投縣府向縣長林明溱（中右）就代理鄉長人選提出陳情。（圖由南投縣府提供）

    2021/04/26 11:04

    ［記者陳鳳麗／南投報導］南投原民鄉仁愛鄉長吳文忠涉貪一審被判刑18年半，南投縣府就停職日和派代人選還在考量中，該鄉前立委林春恐今天帶20多名鄉民到縣府，表示地方對前兩位代鄉長非原住民有不同意見，請縣府考慮具原民身份、有經驗的人代理鄉長，縣長林明溱強調，為地方整體發展，他會慎重考慮人選。

    仁愛鄉長吳文忠涉收回扣和索賄，被羈押350天，今年2月復職，上週四台中地院即審結判處18年半的徒刑。南投縣府須在收到判決書後予以停職並派代理鄉長，縣府還在簽辦停職日期和派代人選。

    縣府派代理人選未定前，仁愛鄉民這次提前有行動，今天由前立委林春德代表，帶著涉賄，一審判有罪，前立委林春德一早帶著包括前鄉長江子信、前鄉長陳國雄、鄉農會總幹事戴錦稔、鄉代表及村長聯誼會代表等20多名鄉民到縣府，跟縣長林明溱陳情。

    林春德說，前兩次鄉民其實對派非原住民代理鄉長有不同意見，但都未能在派代前反映，這次則專程到縣府傳遞地方聲音。建議代理鄉長要有原住民背景外、也要有相關經驗，才能帶動仁愛鄉發展。

    林明溱強調，仁愛鄉有很多建設要推動，包括力行產業道路整建、鄉農會對面土地建設案、清境高空步道興建停車場及基層建設等，都需要有經驗的人配合，對於代理鄉長一事，會以仁愛整體發展為前提，慎重考慮。

    縣長林明溱（中，著白襯衫者）與20多名仁愛鄉民合照，應允慎重考慮適合的代理人選。（圖由南投縣府提供）

    縣長林明溱（中，著白襯衫者）與20多名仁愛鄉民合照，應允慎重考慮適合的代理人選。（圖由南投縣府提供）

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