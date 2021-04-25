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    首頁　>　政治

    韓國瑜選黨主席？ 江啟臣︰平常心看待 支持民主機制產生的人選

    國民黨主席江啟臣表示，以平常心看待，並尊重每位符合資格及表態參選黨主席的人。（記者歐素美攝）

    國民黨主席江啟臣表示，以平常心看待，並尊重每位符合資格及表態參選黨主席的人。（記者歐素美攝）

    2021/04/25 17:05

    〔記者歐素美／台中報導〕對於外界傳出前高雄市長韓國瑜要選國民黨黨魁，國民黨主席江啟臣表示，他以平常心看待選舉，並尊重每位符合資格及表態參選的人，強調只要是經過黨內民主機制產生的人選，全黨就應該共同來全力支持，帶領黨繼續向前走，並希望藉此凝聚黨員的力量跟士氣，扮演好國民黨的在野黨角色。

    江啟臣今天在豐原舉辦「破浪啟程」簽書分享會，媒體詢問其對連勝文「黨魁不能兼任公職」的看法，江啟臣表示，黨主席該有什麼身份角色，大家有不同的看法，皆表示尊重，目前他是立委也是黨主席，所以黨務工作及為民服務是目前最重要的事情。在過去這一年，身為在野黨，在立法院可以掌握第一線的民意脈動，也讓黨務在第一時間做出最即時的反應，代表民意監督執政黨，這也是一個內造化政黨的開始，兼任黨主席是一個優勢，可是大家可能有不一樣的看法，這個我們都尊重。

    新書分享會是否為黨主席選舉布局？江啟臣說，主席選舉平常心看待，這就是一個黨內民主，就是大家來決定未來一起打拚分工的位置，不同的角色扮演，經過黨內民主機制來決定大家在什麼樣的位置上，大家目標一致，就是為黨打拚、分工合作，讓國民黨能把在野黨的角色扮演好，更重要的是得到民眾的認同及支持，這是我們的大目標，其他都是一個過程。

    媒體再問「你有跟韓國瑜連絡嗎？他是否要選？」江啟臣說，跟韓市長都有連絡，平常也有溝通一些事情，怎樣做讓國民黨更好，至現在執政黨產生的一些問題，偶爾也會請教他一些看法，甚至兩岸關係及國情勢都會交換意見，溝通是暢通的，至於各自未來的打算，彼此都要相互尊重。

    江啟臣強調，主席的選舉只要是符合黨內民主機制的規定，有資格參與及表態參選的我都尊重，重點是經過黨內民主機制產生的過程，只要是經過這個機制產生的人選，全黨就應該共同來全力支持，帶領黨繼續向前走。

    媒體詢問其對韓國瑜及連勝文選黨主席聲勢高有何看法？江啟臣說，平常心看待黨內選舉，做為一個現任黨主席，就是做好黨務工作，黨內民主機制能落實，產生的人選就是全黨支持的人選，相信經過這樣的過程可以凝聚黨員的力量跟士氣，把國民黨在野黨的角色給扮演好。

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