不出席藍營論壇 王婉諭：跟國民黨談居住正義是「請鬼抓藥單」

時代力量立委王婉諭（見圖）今表示，時力獲邀卻婉拒參與國民黨「願景台灣2030」論壇，是因為跟國民黨談「居住正義」，根本就是「請鬼抓藥單」。（資料照，記者塗建榮攝）

2021/02/24 19:01

〔記者吳書緯／台北報導〕國民黨今主辦「願景台灣2030」論壇，內容包含低薪問題、世代正義以及居住正義，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲獲邀參與，而時代力量卻未響應；時力立委王婉諭今表示，國民黨當時也有邀時力參與，但是遭到婉拒，因為跟國民黨談「居住正義」，根本就是「請鬼抓藥單」，且江啟臣在論壇的言談，證實國民黨只是將居住正義視為炒作政治聲量的工具。

王婉諭表示，國民黨主席江啟臣日前邀請柯文哲參加由國民黨主辦的「願景台灣 2030」論壇，引發許多想像，而當時江啟臣也有邀請時代力量出席，卻遭到婉拒，理由很簡單就是「跟國民黨談居住正義，恐怕是請鬼抓藥單」！

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王婉諭提到，柯文哲今在論壇直接點名江啟臣表示「你們立法院要去解決空屋稅、囤房稅等問題，稅不解決是沒有用的」，然而江啟臣發言推託說「囤房稅等的討論，屬於整體稅制改革，應該公平合理；大家都知道中華民國『萬萬稅』，年輕人也繳了很多稅，但繳來的稅如何被使用，至今未徹底檢討，這才是關鍵」。

對此，王婉諭批評，江啟臣的回應「根本牛頭不對馬嘴」，完全在迴避問題，不僅沒有承諾是否推動囤房稅，甚至將話題扯到「税要如何使用」，也證實國民黨只是將居住正義視為炒作政治聲量的工具，根本就不是真的在意年輕人所面對的居住困境。

另外，王婉諭也舉例，2018年新北市議會調降建商囤房稅率時，正是由國民黨的議員提案，且經半數議員聯署後修正通過的。王婉諭感嘆，在建商的龐大利益和年輕人的居住問題當中，國民黨已經多次用行動證明，永遠選擇站在建商那一邊。

最後，王婉諭說，時代力量當然希望有更多人，能針對居住議題進行合作和討論，但是像國民黨這樣說一套做一套的政黨，現在再回頭告訴大家他們關心居住正義，譏諷「年已經過完了，黃鼠狼就不用給雞拜年了」。

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