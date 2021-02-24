國民黨中市黨團幹部就任 書記長陳政顯︰力拚4年一次大考

國民黨中市黨團舉行幹部就任典禮，市長盧秀燕（右五）到場祝賀。（記者蘇金鳳攝）

2021/02/24 13:33

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市國民黨市議會黨團今天舉行幹部就任典禮，黨團書記長及執行長分別由陳政顯及吳瓊華連任，而副執行長由年輕一代的黃健豪擔任，黨團將副書記長職位增加到4位，分別是代表市區、山、屯及原住民的市議員張廖乃綸、冉齡軒、林碧秀及黃仁擔任；陳政顯向在場的盧秀燕及市府各局處長提出呼籲，希望市府多跟黨籍議員聯繫、配合，4年一次大考明年就要來，今年非常重要一年，很多互動請市府要多配合，今年是「犇向幸福」，明年才能「虎虎生風！」

今天的就任典禮，市長盧秀燕及議長張清照、副議長顏莉敏、國民黨中央副秘書長顏寬恒、立委楊瓊瓔都到場祝賀，市府各局處首長幾乎全員到齊，國民黨台中黨部主委林敏霖宣布陳政顯當選黨團第三任書記長並頒發聘書。

請繼續往下閱讀...

盧秀燕表示，民主政治黨團很重要，因為黨團設立可讓議事運作順暢，府會更和諧，尤其是國民黨在台中市是執政黨，請黨團未來繼續給市府指導。

陳政顯則表示，希望市府多跟黨籍議員聯繫、配合，尤其是4年一次大考明年就要來，今年是非常重要一年，市議員在外會很多活動及跟民眾的互動，請市府要多配合，今年「犇向幸福」，明年才能「虎虎生風！

陳政顯表示，珍愛藻礁現在中央發起公投連署，也將共同聲援連署，為台灣珍貴的生態環境盡一份心。

國民黨團日前召開黨團會議，公推第2任書記長陳政顯、執行長吳瓊華續任，新獲聘的4位副書記長，分別是代表市區、山、屯及原住民的張廖乃綸、冉齡軒、林碧秀及黃仁議員，替大台中各地方提出市政建言，並聘請黃健豪議員擔任副執行長，與執行長吳瓊華一起協同運作黨團事務，讓議事運作經驗實質傳承。

國民黨市議會黨團新任書記長由陳政顯（右三）續任，執行長由吳瓊華（右二）續任。（記者蘇金鳳攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法