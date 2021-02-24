不再談藍營「丐幫」？郭台銘：經濟發展 台灣社會就非丐幫

鴻海集團創辦人郭台銘表示，他現在致力於發展生技產業、投注慈善公益。（記者邱書昱攝）

2021/02/24 13:07

〔記者邱書昱／新北報導〕鴻海集團創辦人郭台銘今天與前立法院長王金平一同到新北市土城順聖宮參拜，由於國民黨主席之爭白熱化，過去曾說藍營是丐幫問題不再回答，但今天被媒體追問時，他強調，台灣經濟發展起來、科技產業讓世界看到，台灣的社會就不是丐幫；另外，關於前高雄市長韓國瑜復出的動作頻頻，郭則笑著沒有多答，只有說要問一旁的王金平，「當初三山造勢他幫的忙。」

郭台銘表示，他現在致力發展生技產業、投注慈善公益，政治是一個方向而其他產業也是一個方向；台灣現在被全世界看見是因為疫情控制很好，最近是科技業、產業界非常嚮往來的地方，讓台灣被世界看見，希望關公賜福台灣。

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至於是否談論被形容為丐幫的國民黨主席之爭？郭台銘僅說，希望台灣在少子化、貧富差距、醫療資源等多項問題能夠解決，不是只有關注，政府提供舞台讓各行各業替台灣解決問題。

另外，有關於鴻海集團在電動車上的布局，郭台銘則說，這要詢問董事長劉揚偉，他們有分工，自己是著墨於醫療健康產業，過去曾到荷蘭，電子業的老闆就告訴他因為荷蘭小所以要把世界當舞台，而台灣現在就是把世界當舞台的最好機會，全世界也願意以開放的心胸接受台灣。

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