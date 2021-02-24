為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    不再談藍營「丐幫」？郭台銘：經濟發展 台灣社會就非丐幫

    鴻海集團創辦人郭台銘表示，他現在致力於發展生技產業、投注慈善公益。（記者邱書昱攝）

    鴻海集團創辦人郭台銘表示，他現在致力於發展生技產業、投注慈善公益。（記者邱書昱攝）

    2021/02/24 13:07

    〔記者邱書昱／新北報導〕鴻海集團創辦人郭台銘今天與前立法院長王金平一同到新北市土城順聖宮參拜，由於國民黨主席之爭白熱化，過去曾說藍營是丐幫問題不再回答，但今天被媒體追問時，他強調，台灣經濟發展起來、科技產業讓世界看到，台灣的社會就不是丐幫；另外，關於前高雄市長韓國瑜復出的動作頻頻，郭則笑著沒有多答，只有說要問一旁的王金平，「當初三山造勢他幫的忙。」

    郭台銘表示，他現在致力發展生技產業、投注慈善公益，政治是一個方向而其他產業也是一個方向；台灣現在被全世界看見是因為疫情控制很好，最近是科技業、產業界非常嚮往來的地方，讓台灣被世界看見，希望關公賜福台灣。

    至於是否談論被形容為丐幫的國民黨主席之爭？郭台銘僅說，希望台灣在少子化、貧富差距、醫療資源等多項問題能夠解決，不是只有關注，政府提供舞台讓各行各業替台灣解決問題。

    另外，有關於鴻海集團在電動車上的布局，郭台銘則說，這要詢問董事長劉揚偉，他們有分工，自己是著墨於醫療健康產業，過去曾到荷蘭，電子業的老闆就告訴他因為荷蘭小所以要把世界當舞台，而台灣現在就是把世界當舞台的最好機會，全世界也願意以開放的心胸接受台灣。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    再度角逐2024？郭台銘笑著大力搖頭、緊握王金平雙手
    2021/02/24 12:47

    再度角逐2024？郭台銘笑著大力搖頭、緊握王金平雙手
    「這媽祖非常靈！」 郭台銘同母參拜慈惠宮
    2021/02/12 18:38

    「這媽祖非常靈！」 郭台銘同母參拜慈惠宮

    雙收益投資策略 更能廣納四方財
    談2021年全球經濟》郭台銘：疫情影響拉長 如履薄冰因應
    2021/02/07 05:30

    談2021年全球經濟》郭台銘：疫情影響拉長 如履薄冰因應
    郭台銘：各國紓困力道漸疲 面對市場變化要爭氣
    2021/02/06 14:58

    郭台銘：各國紓困力道漸疲 面對市場變化要爭氣
    政治今日熱門
    蓋東門又蓋新永和市場 桃市議員批浪費公帑
    2021/02/23 22:01

    蓋東門又蓋新永和市場 桃市議員批浪費公帑

    吳子嘉「亂爆料」告不告？ 陳時中罕見怒了：這個人我不想再談
    2021/02/23 18:35

    吳子嘉「亂爆料」告不告？ 陳時中罕見怒了：這個人我不想再談

    國民黨魁之爭 中市黨團總召爆：目前已穩定 3月中明朗
    2021/02/24 12:17

    國民黨魁之爭 中市黨團總召爆：目前已穩定 3月中明朗

    力抗中共封殺！謝志偉秀駐法代表「燙金Taiwan」賀年信
    2021/02/23 18:50

    力抗中共封殺！謝志偉秀駐法代表「燙金Taiwan」賀年信

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播