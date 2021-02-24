正面迎戰刪Q 陳柏惟：我一定會讓反對我的人非常失望

台灣基進舉行「台灣基進x陳柏惟2020成果發表暨2021優先議題」記者會，台灣基進立委陳柏惟（右）分享2020進軍國會一年的成果。（記者陳志曲攝）

2021/02/24 12:00

〔記者吳書緯／台北報導〕台中民間團體「刪Q總部」發起罷免台灣基進立委陳柏惟，第一階段罷免提議書日前已送交中選會；對此，陳柏惟今以拍電影比喻，電影第一集拍得好，卻因有人眼紅、甚至要把電影下架，原先第二集4年後才要開拍，但因時空環境變遷，一年半後就要開第二集（罷免投票），但保證第二集一定會更加好看，「我一定會讓反對我的人非常失望」。

台灣基進今於黨政辦公室舉行「台灣基進 x 陳柏惟，2020成果發表暨 2021優先議題」記者會，發表陳柏惟與台灣基進進入國會一年的努力成果，也提出包含抗中、國防、資安、文化與地方的五大優先議題。

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媒體詢問陳柏惟，對於罷免案的反制方式或有無尋求友黨協助？從政前為電影工作者的陳柏惟將選舉比喻為拍電影；陳柏惟說，電影沒拍之前，不知道票房會怎麼樣，第一集電影拍完，票房不錯，有人希望可以拍第二集，但也有人眼紅，覺得你菜鳥憑什麼可以拿到這麼好的票房，甚至有些人覺得說，電影沒什麼好看的，要把電影下架。

然而，陳柏惟表示，這些人本來也不是支持他的，也不會買票進場，「我為什麼要聽他們意見」，如果他們覺得我們票房不好，「我們第二集要做的比第一集刺激」，雖然第二集理論上是4年後，但時空環境變遷，一年半後就要拍第二集，「跟大家保證第二集一定會更好看，我一定會讓反對我的人非常失望」。

台灣基進主席陳奕齊則是對韓粉喊話，台灣基進當初在高雄協助罷韓，是來自高雄市民感到受騙的心聲，且有其社會氛圍和正當性，然而觀察陳柏惟的問政成績，推動罷免陳柏惟毫無正當性，耗費社會資源，若韓家軍心有不甘，應是在2022年到高雄參選市議員，與台灣基進正面對決。

此外，陳奕齊表示，台灣基進會用最大的力量捍衛陳柏惟這一席立委席次，因為這不僅是陳柏惟的選戰，而是將台灣保下來，免於中共隔空進行喊話，把「抗中立委」拉下來的選戰。

台灣基進舉行「台灣基進x陳柏惟2020成果發表暨2021優先議題」記者會，提出抗中、國防、資安、文化與地方等2021五大優先議題，持續為了台灣的發展而努力。（記者陳志曲攝）

台灣基進黨主席陳奕齊。（記者陳志曲攝）

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