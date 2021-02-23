蘇揆與綠委餐敘 劉建國、林淑芬未出席

行政院長蘇貞昌（前排右）今晚與民進黨籍立法院衛環委員會立委餐敘，民進黨立院黨團總召柯建銘（左）也出席。（記者王藝菘攝）

2021/02/23 22:11

〔記者彭琬馨／台北報導〕行政院長蘇貞昌今晚與衛環委員會民進黨立委餐敘，不過同屬衛環的林淑芬、劉建國今晚未現身餐會。劉建國受訪時強調，因餐敘時間調動導致時間衝堂、不克出席，與萊豬表決無關；林淑芬則未接電話。行政院政委兼發言人羅秉成會後受訪時說，蘇貞昌與委員交換意見，「有些委員行程安排不克出席」，政院都尊重。

行政院去年以行政命令處理萊豬進口案，在立法院表決時，民進黨立委林淑芬、劉建國、江永昌等三人，未遵循黨團決議，以棄權方式跑票，遭黨團懲處停權三年、罰款三萬，並送交中央黨部做為提名參考。

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羅秉成會後受訪時說，「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」法定時間到今年6月，規定有必要延長得報經立院同意，現在國內疫情雖然平穩，國際疫情依舊嚴峻，不僅是防疫、紓困、振興面都要做綜合考量，要聽取各界意見，應在這會期提出討論，才來得及趕在特別條例法定到期日前；他也表示，餐敘間有立委提即缺工議題，因去年經濟活絡，地方與私人機構營造有需求，造成工人需求量大增也是正常的狀況，對此，政院會多加注意，院長並請相關單位應處。

據轉述，席間因提及國民黨前立委沈智慧控告民進黨立委莊競程當選無效敗訴一事，蘇揆與立委聊起今昔民代的差距，談到「以前跟現在不一樣」，以前當省議員借錢都不用還，如今民進黨執政，民眾要求也越來越高，不僅要會做事、還要做的「方方面面」。

據悉，蘇揆也特別向現場立委說明「班班有冷氣」與「育兒津貼」的政策，強調未來全台各校都將有發電設備，每所學校未來都能自己發電，達到班班有冷氣的目標，部分學校因設備老舊無法加裝太陽能，政院也都在想辦法；不過就坐在蘇揆旁邊的民進黨立委楊耀當場向蘇反映澎湖發電設備尚未普及各校，出身台中的莊競程也說，就他了解台中目前只有兩間，與會立委則笑虧政院與立委還需再多溝通；蘇揆則指示也在現場的政院副院長沈榮津應多加說明相關政策。

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