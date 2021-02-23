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    擬縮人行道助大巨蛋工程 北市府再挨轟「遠雄開的」

    台北市政府規劃縮減市民大道東向鄰光復南路段人行道，增闢一右轉車道用以紓解該處車潮，引發當地居民大力反彈。（記者鄭名翔攝）

    台北市政府規劃縮減市民大道東向鄰光復南路段人行道，增闢一右轉車道用以紓解該處車潮，引發當地居民大力反彈。（記者鄭名翔攝）

    2021/02/23 22:47

    〔記者鄭名翔／台北報導〕遠雄大巨蛋（台北文化體育園區）正進行光復南路車行地下道工程，台北市政府規劃縮減市民大道東向鄰光復南路段人行道，增闢一右轉車道用以紓解該處車潮，引發當地居民大力反彈，直指當地車流大，市府不該為方便遠雄而犧牲行人權益，北市議員簡舒培則痛批，市府未先妥善規劃，讓遠雄予取予求，惡果卻要全民埋單。

    市民大道臨光復南路口為8米寬，快車道及混合車道各一，側邊人行道約3.8米，人行空間佔2米，其餘為機車停車格；去年11月起，因遠雄開始施作連通至大巨蛋室內停車場的車行地下道，工程佔據光復南路部分車行空間，加上未來營運後再增車潮，恐使原就壅塞的市民大道回堵問題更嚴重。

    北市府依據大巨蛋開發案周邊車道路型改善案，由新工處規劃將將光復南路72巷7弄至光復南路段約50米長的人行道縮為2米，使市民大道再增一3米寬車道。

    但華聲里長陳金花於會勘時怒批，市民大道車水馬龍，交通事故頻傳，若縮減人行道不僅剝奪行人路權，更嚴重威脅附近居民出入安全，市府及遠雄不該為一己之私而罔顧市民權益。

    簡舒培則砲轟北市府「根本是遠雄開的」，當初市府便宜行事，未要求遠雄在大巨蛋基地內解決停車空間，放行遠雄將停車場入口設於光復南路上，還誇口不會造成地方車流負擔，如今卻要犧牲行人空間，形同自打臉，更導致交通衝擊外部化，將市民行車權益與安全成就大巨蛋，實在荒謬。

    台北文化體育園區籌備處副執行長陳世浩指出，此依2011年的交通影響評估內的建議方案，規劃新增右轉車道，解決市民大道交通問題，與大巨蛋的地下道工程「沒有很大關聯」，但因當地民意反彈，市府還再檢討中，工程經費也尚未擬定；至於時隔10年的道路服務等級是否仍適用？陳世浩說，因未變更設計，所以不會重做交通影響評估，「但完工後服務水準不會比現在差」。

    北市府新工處科長王志良說，正研擬從市民大道橋下分隔島釋出空間，並調整人行道上機車格角度，縮減幅度將不到40公分，可維持原行人通行空間，下月還會再與當地溝通。

    遠雄大巨蛋（台北文化體育園區）正進行光復南路車行地下道工程，作為直接連通至大巨蛋室內停車場的車道。（記者鄭名翔攝）

    遠雄大巨蛋（台北文化體育園區）正進行光復南路車行地下道工程，作為直接連通至大巨蛋室內停車場的車道。（記者鄭名翔攝）

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