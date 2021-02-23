政院召開國土安全會報 強化關鍵基礎設施防護演習

行政院副院長沈榮津今（23）主持「國土安全政策會報」，檢討去年國土安全業務，並指示今年工作重點。（圖為過去會議資料照）

2021/02/23 20:44

〔記者呂伊萱／台北報導〕行政院副院長沈榮津今（23）主持「國土安全政策會報」，檢討去年國土安全業務，並指示今年工作重點。沈榮津指示行政院國土安全辦公室及相關部會，尤其是督導八大關鍵基礎設施相關部會的資安長，持續精進國家關鍵基礎設施防護演習，守護國人安全。

國土辦今在國土安全政策會報中報告「109年國土安全業務辦理情形」，針對關鍵基礎設施演習項目，沈榮津請國土辦持續結合各部會、地方政府及民間單位，依據去年演習成果檢討，並建立精進複合式攻擊的防災應變機制及指揮體系。

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沈榮津表示，期許國土辦及各國家關鍵基礎設施主管機關，能從每次的國家關鍵基礎設施防護演習中獲得啟發，並將演習心得及經驗，作為未來精進參考，請國土辦持續做好演習相關規劃，並請相關單位配合。

沈榮津特別點出，尤其是督導八大關鍵基礎設施相關部會的資安長，可要求相關單位從過去國外發生個案，作為演練題材蒐集的情境設定，以檢視自身防護作為。

此外，沈榮津今也聽取桃園國際機場因應疫情的營運作為報告。沈榮津肯定桃機眾多公民營事業的努力，在疫情期間齊心做好防疫、紓困與振興等工作，幫國人守好國門，並維持機場的服務功能。桃機業者、免稅商店在會中反應，政府紓困確實讓他們度過難關。

沈榮津並強調，疫情還未結束，請各單位繼續努力，做好各港埠的防護機制及應變處理程序，保障旅客及工作人員安全。至於國人關心的疫苗運抵國門部分，也請妥善處理。

沈榮津今天也在會前頒獎表揚「109年國家關鍵基礎設施指定演習及訪評演習」績優單位與人員，對於獲獎機關的努力與辛勞，表達肯定與嘉勉。

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