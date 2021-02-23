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    首頁　>　政治

    「正國會」立委提修憲案 未見「國家統一」等敏感條文

    陳亭妃重新提出的修憲案裡，僅保留實質廢省、降低修憲門檻等較不具政治敏感的條文。（資料照）

    陳亭妃重新提出的修憲案裡，僅保留實質廢省、降低修憲門檻等較不具政治敏感的條文。（資料照）

    2021/02/23 17:26

    〔記者彭琬馨／台北報導〕民進黨立委陳亭妃等人上會期提出修憲案，刪除憲法中的「統一」字樣，並新增條文，明定國旗國號應另以法律定之；不過該提案在提出後遭國民黨團反對，退回程委會。在今日程委會排定的議程中，陳亭妃重新提出的修憲案裡，已不見先前爭議較大的修正條文，僅保留實質廢省、降低修憲門檻等較不具政治敏感的條文。

    陳亭妃說，雖然領土、刪除國家統一、國旗國歌國徽部分與統獨無涉，卻觸碰國民黨大中國法統的敏感神經；陳亭妃表示，她將原提案分為兩部分，實質廢省是使憲法切合我國地方制度現狀，境外勢力∕數位權則已有法律規範，由憲法增修條文提高其位階，故將此二條納入此次修憲案。

    陳亭妃說，此調整，是希望進一步了解國民黨對修憲的真正態度。

    以陳亭妃為首的多位「正國會」立委，上會期提出修憲案，提案將「為因應國家統一前之需要」文字改為「為因應國家發展之需要」；提案並修正憲法第四條，將「中華民國領土，依其固有疆域」改為「中華民國領土範圍為憲法效力所及地區」；此外，提案也修改憲法增修條文第十條，增訂「國家應優先以『台灣』之名義進行涉外事務，加入國際組織、參與國際活動，並善盡國際人道援助之責任。」

    另，提案並新增增修條文第十三條，明定「國旗、國歌、國徽應以法律明定之，不受憲法第六條規定之限制」。

    在陳亭妃重新提出的提案中，僅修正實質廢省、降低修憲門檻與防範境外敵對勢力干預等條文。

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