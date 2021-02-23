司法院修法明定 調辦事法官可參選法評委員

司法院修法，明定調辦事法官也可參選法評會委員。（記者吳政峰攝）

2021/02/23 16:34

〔記者吳政峰／台北報導〕法官除了在所屬法院從事審判，若有機會，亦可調最高法院或司法院等機關辦事，而過去這類法官，法無明定可以選「法官評鑑委員會委員」，權益模糊，直到去年「法官法」修正，賦予法評會可直送懲戒案到職務法庭，無須經過監察院，讓法評委員一時間炙手可熱。司法院為了保障調辦事法官權益，日前修正「法官評鑑委員會法官代表票選辦法」，讓他們也可參與票選。

修正案規定，有意參與法評委員的調辦事法官，可向調辦事機關登記為候選人（例如：高等法院法官調最高法院辦事，應向最高法院登記），但如果調辦事機關是司法院、法官學院、法務部司法官學院等司法行政機關，並非審判機關的話，還是要向原所屬法院登記為候選人（如：台北地院法官調司法院辦事，應向北院辦理登記）。

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過去法評會接獲法院移送的懲戒案件，若決議要懲戒，還是要移送監察院重新審查有無彈劾必要，較無實權，而「法官法」新制去年7月17日施行後，賦予法評會與監察院相同的權利，也就是只要委員會決議懲戒，即可直送職務法庭審理，不用再經過監察院，權力變大。

「檢察官評鑑委員會」也適用法官法，去年有調辦事檢察官想登記為檢評委員候選人，卻發現法無明定，權益模糊，司法院為了避免這種尷尬的情況也出現在法官身上，決定修正「法官評鑑委員會法官代表票選辦法」，明定調辦事法官也可擔任法評委員候選人，保障其權益。

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